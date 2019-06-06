2019媒體自由報告 自由之家點名中國為破壞王

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）自由之家（Freedom House）發布了2019年自由與媒體報告，除了對全球媒體惡化表達憂慮，也特別點出中國對媒體自由的威脅。果不其然，中國被列為最低的0分，台灣則為最高的4分等級。

以「自由與媒體：向下的螺旋」（Freedom and the Media: A Downward Spiral）為題的報告指出，全球過去十年來媒體自由有惡化之勢，在若干甚具影響力的民主政體，民粹領袖甚至主導箝制媒體自由的行動。

報告特別指明，中國政府、中共與其勢力正在全球擴大對媒體的影響力，對他國加強媒體干預行動。中國透過三種策略遂其目的：宣傳中共論述、箝制批判觀點，並控制訊息傳遞系統。

此等行徑已削弱民主治理、媒體自由之原則，干預中國海外團體，弱化法治精神，從而建立了影響政治的渠道。報告呼籲，民主國家決策者與媒體發展贊助者應扮演積極角色，對抗北京政權把持海外媒體所帶來的負面衝擊。

此外，報告認為，美國是中共主要目標之一，已然影響了數百萬美國視聽大眾接收訊息的情況。不僅如此，中共行徑也斲傷了他國民主與選舉，包括美國盟友台灣。若再不加以反制，恐對全球民主治理、新聞自由與美國影響力，造成難以想像的後果。

台灣為最高分，淡粉色的４分（圖/自由之家）