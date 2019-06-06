美國擬大規模軍售台灣 含M1A2戰車與大批飛彈

4位熟知內情人士透露，美國準備銷售108輛M1A2艾布蘭戰車以及大批反戰車和防空飛彈給台灣，價值總計約26億美元。美國與中國的貿易戰越演越烈之際，此舉可能激怒北京當局。

路透社獨家報導，這4位因未獲授權談論此事而要求匿名的人士說，美國行政部門已經非正式知會國會這項軍售案。

其中3位人士說，這項軍售案包括108輛通用動力公司（General Dynamics Corp）製造的M1A2艾布蘭戰車（Abrams），價值約20億美元，加上大批反戰車和防空飛彈，總計約達26.51億美元（台幣約830億元）。

美國是台灣的主要軍備供應國，台灣多來年一直有意更新現有美製戰車，包括M60巴頓戰車（Patton）。

蔡英文總統3月間曾表示，面對中國的軍事壓力，台灣向美國提出新軍購要求以增強防禦能力，已獲得美方正面回應。

美國國務院發言人表示，在正式知會國會前，美國政府不會評論或證實可能進行或尚待決定的軍售案。

據兩位消息人士說，行政部門知會國會的對台軍售案內容還包括各種反戰車飛彈，其中有409枚雷神公司（Raytheon Co）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）製造的標槍飛彈（Javelin），價值1億2900萬美元。

其中一位人士說，此外，還有1240枚拖式（Tow）反戰車飛彈，價值2億9900萬美元，以及250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger），價值2億2300萬美元。

美國總統川普的政府去年修訂軍備出口政策，擴大出售軍備給盟國，原因是這將有助美國的國防工業，並創造更多工作機會。

這項新政策的推手之一是川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro），他對中國持鷹派立場，3月間投書「紐約時報」（New York Times）時，就曾提及可能出售艾布蘭戰車給台灣。當時川普正準備前往俄亥俄州利馬市（Lima）生產這型戰車的工廠參觀。

通用動力公司執行長諾瓦柯維奇（Phebe Novakovic）4月曾表示，在產量最低的時候，美國陸軍每個月只由這座工廠接收一輛戰車，但「今年底我們將會每個月生產30輛戰車」，部分原因是有國際訂單。

國防部發布新聞稿表示，有關這4項軍購案，國防部已提出「發價書需求信函（LOR for LOA）」，目前均按相關軍售程序執行，進度正常。