紀念諾曼第登陸75週年 世界領袖齊聚英格蘭

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）美國總統川普今天在英國與世界領袖齊聚一堂，參加二戰諾曼第登陸「D-Day」的75週年紀念活動。

1944年6月6日，美國小羅斯福總統（Franklin Delano Roosevelt）透過收音機初次向全國說明諾曼第登陸行動。據《美聯社》報導，川普在5日的紀念活動上，特地唸出小羅斯福總統當年演說中的祈禱文。

川普在週三（5日）抵達英格蘭南岸，向幫助歐洲戰勝納粹的美國士兵及盟軍致敬。他與世界領袖一起坐在貴賓席，而英國女王伊莉莎白二世就坐在他的旁邊。這一場回顧諾曼第登陸的紀念儀式在海邊舉行，約有300名二戰退伍將士參加。

英國女王伊莉莎白二世與美國總統川普 (圖／美聯社)

當年邁的退伍將士走到台上時，與會的貴賓們均起身鼓掌致敬。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與即將卸任的英國首相梅伊（Theresa May），也都在致詞中對英勇的二戰將士們表達了感謝與敬佩。

女王伊莉莎白二世更是罕見地在致詞中提及個人感受：「我參加諾曼第登陸60週年紀念活動的時候，有些人說那可能是我的最後一次。但是經歷過戰爭的世代，也就是我這個世代的人，可沒有那麼容易倒下。因此，我很高興今天還能來到朴茨茅斯參與這場盛會。」

1944年6月6日的諾曼第登陸行動，被視為扭轉二次大戰歐洲戰場情勢的轉捩點，而英格蘭的朴茨茅斯（Portsmouth）是這場大規模兩棲攻擊行動的出發地。