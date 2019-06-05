法藍瓷「想像計畫」150萬力挺偏鄉教育　法國時尚新寵兒出任代言人

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）法藍瓷想像計畫以「想像的力量，無限」邀請台灣新銳服裝設計師江奕勳擔任公益代言人，透過藝術行動鼓勵孩童勇敢追夢，將於6/17開放偏遠地區的學校報名，將選出五所學校並資助資助30萬新台幣。

法藍瓷想像計畫自2012年設立，號招全台年輕人將多元的藝術與體驗活動帶入台灣各角落，至今已資助28組想像孵化團隊，透過百場以音樂、戲劇、攝影等創作為主的美感計畫活動，帶領超過千名學童體驗與尋找熱忱。

2019法藍瓷想像計畫以「想像的力量，無限」為宗旨，強調想像力將給予孩童勇敢向夢想邁進之無限力量，發展更多元的未來，更將直接與學校攜手合作，並集結眾多公益夥伴之力量，希望能跨越空間與地理限制，持續將美學的感動與孩童們分享。

法藍瓷總裁及想像計畫發起人陳立恆表示，現代社會太關注於左腦技術，忽略了右腦藝術的發展。但藝術就是創新，就是想像力的表現。期許想像計畫的拋磚引玉，將「愛、關懷與分享」的善念傳承並擴大，使台灣下世代充滿真善美，發揮想像的力量，讓孩童們發展出更多元的未來，不再受限。

此外。也邀請台灣首位入圍LVMH Prize Young Fashion Designer 服裝設計師江奕勳擔任公益代言人，齊心推動台灣偏鄉術科教育，發展五育均衡。

江奕勳表示，一直以來都很喜歡跟孩子們互動，所以很期待這次跟想像計畫的合作，能實際下鄉以大哥哥的身分，透過有趣的美學課程，為孩子們帶來啟發，共譜一段美好的回憶。

江奕勳更為想像計畫設計主視覺，在經過精心巧思的構圖和曲線化的變化下，自地彈起而跳耀於空中的主視覺，象徵孩童未來的正向樂觀、勇氣自信與無限創意，並傳遞出衷心盼望每位孩童皆擁有一片天空與夢想的祝福。

此外，想像計畫也邀請到國立政治大學創新與創造力研究中心與鹿樂平台，協助計畫學校術科志工招募，彌補人力資源問題。另外，著名教育組織 「為台灣而教」（Teach For Taiwan）也加入想像計畫夥伴行列，將攜手舉辦全台巡迴教育講座和提供專業諮詢，期盼共同推廣教育資源平衡發展的重要性。

轉型後的「想像計畫」將開放給教育部公布的偏鄉地區及非山非市國中小申請，由評審團從各校提案中遴選出五所學校，提供每所三十萬元的公益基金，以務實的資源支持學校與教師。報名將於6/17開放至9/30，詳情請前往官網查詢。



主視覺以「快樂、勇氣、想像」三元素，注入圓形、星形及正方形的組合，搭配上源自想像計畫視覺色彩的「紅、黃、藍」三色。（圖/法藍瓷）