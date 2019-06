(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台灣僅剩17個邦交國,其中,索羅門群島將在接下來的100天內,決定是否將與台灣的邦交轉向。

中時報導,《索羅門時報》今(5)日在網站頭條區放置了一篇題為「100天內決定是否與台灣斷交」(Decision to Switch or Remain with Taiwan in 100 Days)的報導。內文寫道,索羅門群島外交部長耶利米・馬涅勒(Jeremiah Manele)指出,是否將外交承認從台灣轉向中國將在接下來的100天內給出答案。

針對是否受到外界施壓的質疑,馬涅勒回應稱,這是一項主權決定,是索羅門群島政府關注的問題。在這方面,政府正在做全面評估,以便政府、核心成員和內閣能充分了解此事。

五月中旬,《索羅門星報》就曾在頭版報導,稱兩名來自最大省份的議員領銜施壓,要求總理索加瓦雷在6個月內與中國建交,否則將對他提出不信任案。

我外交部當時回應,本屆所羅門群島國會仍是多黨林立,內閣也屬多黨聯盟,難以形成共識或政策。