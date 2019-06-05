美中貿易、華為事件戰變數多　台積電面對巨大挑戰

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）面對華為事件、美中貿易等各國政策變動現況，台積電董事長劉德音認為，今年變數很多，景氣預測比較困難。

台積電股東常會已於今（5）日登場，張忠謀於去年退休後，今由董事長劉德音主持，會議長達3個小時，面對股東頻提問，劉德音希望把台積電透明化與公司治理嚴謹呈現給所有股東。

中央社報導，股東關心的問題包含華為遭美國列入貿易黑名單、下半年產業景氣、電腦病毒感染與晶圓14B廠光阻材料汙染造成晶圓瑕疵事件、研發費用與轉投資精材損失等。

對於華為出貨情況，劉德音表示，台積電完全依照進出口管制法律規定，目前並不會改變現有政策，他並否認美國商務部派員到台積電調查出貨華為的傳言，強調絕對沒有美國官員直接或間接調查出貨華為情事。

有關光阻材料汙染事件，劉德音表示，主要是某一製程對原料特別敏感，致原料無法在晶圓上洗淨。他說，內部員工對製程了解的深度有點失誤，在製程知識方面要更精進。

劉德音說，7奈米製程更艱鉅，內部戒慎恐懼，走在技術尖端會有挑戰，要更了解製程知識。

對於研發費用方面，劉德音表示，台積電去年投入新台幣800億元，主要是為追求技術領先，其中3/4經費是用在先進技術，1/4經費是用在特別技術，目前研發人員有6500人，其中一半到2/3研發人員都是博士。

劉德音還說，未來台積電將持續增加研發費用，追求獲利增加，大部分研究發展都會在台灣。他並表示，台積電5奈米將會領先業界，並將貢獻更多營收。

對於未來展望，劉德音表示，第3季營運可望比第2季好，第4季營運又將比第3季好，整體下半年將比去年下半年好，7奈米製程將是支撐下半年營運的主要動能。

劉德音還說，5G與人工智慧(AI)是不可改變的趨勢，半導體產業長期非常樂觀，將會持續成長，台積電競爭力與業務發展將會穩定持續增加，中長期是很好投資標的，他並呼籲股東們能多買台積電股票。

劉德音認為，華為事件與美中貿易戰造成的影響還不到金融海嘯時的程度，不過，他坦言，短期一定會有影響，今年全球經濟成長能否守住2.7%，還有待觀察。

因為美中談判還在進行，各國政策也還在變動，劉德音說，這些都會影響半導體終端需求，並間接影響台積電客戶訂單，今年變數還很多，景氣預測比較困難。