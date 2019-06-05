土地銀行「嬌紅醉舞-邱素美工筆畫展」精彩登場

土地銀行繼「斯土˙銀花耀光彩-蔡維祥水彩創作展」深獲好評後，盛情邀請邱素美老師自本（108）年6月5日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「嬌紅醉舞-邱素美工筆畫展」。

邱素美老師畢業於華梵大學美術系碩士班。邱老師所有創作皆非陡然突生憑空而來，作品中有著其兒時居住的環境及生態印象，陶融出自然祥和的主觀情感及色彩觀，進一步觀察物象結構而成為日後尋找繪畫題材之藝術泉源。

邱素美老師自2001年起多次舉辦個展及聯展，亦曾應邀至大陸、韓國、日本、加拿大等各地展出。許多作品被國父紀念館、中正紀念堂、縣市立文化中心及企業所典藏。邱老師曾任台北縣文化藝術學會常務理事，現為中華民國工筆畫學會理事長及台灣藝術學會常務理事。邱老師在創作之餘，亦擔任中正紀念堂生活美學國畫班講師、中國文化大學推廣教育部講師及明水書堂指導教師，為社教工作奉獻良多。

邱老師認為工筆畫要勤於寫生觀察乃至攝影記錄、資料蒐集與整理等，用自己的眼睛實地經驗，構圖經營其心目中屬於現代人的花鳥世界。邱老師的筆觸線條洗練，生動的刻劃出大自然的精靈與花鳥草蟲皆生機盎然，邱老師筆下的鳳蝶與翠鳥爭奇鬥豔、牡丹與百合搖曳生姿、水鴨更是活潑有趣，猶如活生生的從畫面中解放出來，邱老師的畫作為自然主義與理想主義兼具，細密精緻、形神兼備，從作品中可以看見情緒發展的張力，在細膩寫實裡有著奔放的激情。

此次於臺灣土地銀行「館前藝文走廊」展出的作品是邱素美老師多年繪畫精華的成果，展覽作品主題取材廣泛，舉凡路邊的小草、花鳥走獸、大自然的一草一木盡皆入畫。適逢炎炎夏日的季節，歡迎各位喜愛繪畫的朋友們蒞臨觀賞，一起走入萬紫千紅的繽紛世界，悅目消暑。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，本展次自本（108）年6月5日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），108年6月26日中午12時卸展。