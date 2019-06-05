6/6工程師節，新北市感謝水保技師張博瑋坡地救災

明天是6月6日工程師節， 近年來因氣候變遷造成極端降雨， 使得新北市常因颱風豪雨造成山坡地發生災害， 所以防災與救災一直是新北市的重要工作，其中市府並藉助許多工程 經驗豐富之技師來協助，水保技師張博瑋就是其中之一，在臺灣從事 山坡地水土保持工作已近二十年，對人態度謙和、做事負責認真， 並秉持考量自然生態環境作為其工程設計理念。

張博瑋曾參與過新北市境內多次山坡地災害搶災及復建工作，104 年的蘇迪勒颱風造成新店平廣及烏來地區邊坡土石崩塌、 溪水暴漲及道路中斷，會同新北市農業局第一時間即到達災區， 並規劃相關復健方案，對後續災區復原工作有極大的幫助。105年 所設計監造的「新店區雙坑里中生路175號旁坑溝土砂災害復建工 程」獲得106年度農委會優良農建工程獎、另在106年0602 豪雨造成金山、石門等區域產生嚴重災情，台2線濱海公路亦因沿線 土石崩落無法通行，亦協助新北市農業局進行相關搶災工作， 並針對災害區域擬定後續整治方案， 後續復建工程完成後獲得在地居民好評不斷；其所設計監造的「 金山區兩湖里兩湖分校旁野溪0602豪雨邊坡災害復建工程」 即採用近自然生態工法，並獲得107年度新北市政府公共工程優質 獎，「金山區磺港里磺港路25-2號後方邊坡市有土地0602豪 雨災害復建工程」更榮獲107年度農委會優良農建工程獎。

張博瑋為台灣大學土木工程學研究所碩士，為新北市水土保持服務團 團員，臺北市水土保持服務團團長，亦擔任新北市農業局水土保持審 查委員等職務。近年來協助新北市農業局至各農會擔任「 新北市山坡地輔導農民農地水土保持處理與維護講習」之講師， 宣導農地水土保持相關簡政便民措施，藉由專業技師現場輔導， 讓農民能深入了解農地水土保持處理與維護之重要， 協助農民進行農業耕作。除此之外， 張博瑋亦積極配合各級政府參與各項水土保持推動工作，多年來協助 水土保持計畫施工中及已完工檢查、法院專業諮詢與鑑定工作、 危險山坡地社區安全檢查、水土保持服務團諮詢， 對於民眾的疑問都能細心解說並輔導合法申請。

新北市農業局表示，減災、 防災與坡地水土保持一直是我們努力的工作， 在今年度工程師節非常感謝所有工程師默默付出， 在工程上提供專業服務與指導， 為保護新北市美好山林及民眾身家財產努力， 未來希望借重工程師專才，與新北市政府共同維護山坡地水土保持。