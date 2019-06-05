晚期肝癌患者新福音　健保署：6月起二線標靶藥納健保

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）晚期肝癌患者新福音！健保署今（5）日公布，自今年6月1日起，將晚期肝癌二線口服藥物納入適用第二線藥物治療之健保給付。另外，原本規範半年三次局部治療後才能申請健保給付的一線藥物，也放寬給付條件，調整為一年三次局部治療，每年將有超過千名患者受惠。

台灣消化系外科醫學會理事長李金德表示，一線口服用藥是全球第一個經研究證實，能延長肝癌患者存活期的藥物，可同時阻斷肝癌細胞血管生成與腫瘤細胞增生，達到延長晚期肝癌患者存活時間、延緩疾病惡化等治療目標。

2017年後，二線口服藥物新藥的出現，更為晚期肝癌患者點燃生命之火，提供一線及二線用藥接軌治療的新選擇。而此次健保一線擴大給付、二線納入健保的新制，對許多晚期肝癌患者來說更是雙重福音，除了減輕經濟負擔，還能獲得更完善的治療。

台灣肝癌醫學會秘書長林成俊醫師指出，過去肝癌一線口服藥物，必須在「半年三次局部治療」條件下才能申請健保給付，短期內接受太密集的局部治療，容易造成患者肝功能損傷。

目前健保給付規範放寬為「一年三次局部治療」，不但能提高治療效益，免除不必要之影像學檢查與輻射暴露，而且患者只要每四個月接受一次局部治療，不需頻繁往返醫院就醫，享有更好的生活品質，必要時也有足夠的肝功能再拼二線治療。

林成俊醫師強調，以往晚期肝癌患者平均壽命大約是6個月，所幸近年肝癌治療蓬勃發展，其中透過臨床一二線口服藥物接軌治療，平均生命可延長26個月。這次通過健保給付，預計將造福國內約1,000~1,400位患者，也將大幅減輕患者每月的醫藥經濟壓力，未來更希望能成為更多肝癌病友與其家庭的助力，陪伴肝苦人併肩於抗癌這條路上勇敢前行。