新北法治宣導接地氣 科技加動漫緊貼青少年

新北市結合由臺灣生命與法律美學推廣協會與法務部共 同合辦的「全臺偏鄉小秧苗生命美學及法治學習成長計劃」，今( 5)日在石碇區永定國小開跑， 教育局黃副局長靜怡及指導單位法務部保護司司長黃玉垣更親自為學 校師生進行法治宣導，並帶領與會嘉賓及全校師生一同宣示「 美學深耕 法治扎根」新北偏鄉小秧苗生命美學及法治學習巡迴推廣計畫起跑。

教育局黃靜怡副局長表示，法治教育生活化接地氣， 才能深植青少年心中，新北市關注校園法治教育扎根，本次藉由小秧 苗三年計畫，使法治教育觀念深植於新一代莘莘學子， 進而有效營造安全學習環境，建構友善和諧校園。

小秧苗計畫對象為小學生，跳脫以往單向宣講方式， 將生命教育與法治、美學整合， 結合新興科技機器人Pepper擔任法治教育課程講師， 更結合漫畫大師蕭言中、動漫導演陸偉平及其團隊， 及熟悉青少年法治教育的律師， 搭配相關青少年以其生命經驗現身說法，引領學生以美學為出發點， 重新認識生命的意義，讓美的事物及法治觀念從小自心裡扎根， 並遠離犯罪。

協會秘書長高小晴說明此活動是延續前年在新北為偏遠的孩子所舉辦 的人權美學公益劇展演出，之前邀請入場觀賞對象為國中生， 考量法治教育從小扎根的必要性，本年度接續以小秧苗計畫，規劃深 入新北市、彰化縣、南投縣、桃園市四縣市，展開國小學童的美學與 法治教育課程。

法務部保護司司長黃玉垣也表示， 本計畫目的希望整合政府民間資源，共同協助推動藝術、 法治及生命教育，而這項活動不會只是一次性課程， 後續將由個別學校團隊創作，規劃辦理成果聯展， 也提供學生更多創作發揮舞臺。

政府資源有限，社會愛心無限，本次「 2019年度偏鄉小秧苗生命美學及法治學習成長計劃」 能夠整合公私部門資源，投入相當多的經費， 期待能夠帶動大家重視偏鄉的法治及生命教育， 讓我們的社會更加祥和與安樂。