府中15《全國動畫系聯展－既視感》

第2屆《全國動畫系聯展－既視感》今（5）日在府中 15新北市動畫故事館舉辦展覽開幕活動，廣邀全國北、中、 南及東部12所大專院校動畫科系前來，此次共展出109件作品、 參與藝術家多達368位，展出更包含榮獲「臺中國際動畫影展— 臺灣學生短片競賽-首獎」劉冠汶導演《一如往常》及「聲景歲月． 台南有影－亞軍」，由朱為麟、張瀞元、 嚴孝丞３位成員共同製作的《喃喃放送局》等， 展覽匯集各校學生優秀動畫作品，從即日起至６月30日止，於3至 5樓展出，歡迎各位對動畫感興趣的朋友，千萬別錯過!

新北市政府表示，本次《全國動畫系聯展－既視感》 以動畫表現技法為主題做分類， 讓民眾一目了然動畫創作的千變萬化，由全國12所大專院校精選作 品，完美演繹各種技法，讓民眾一覽無遺， 穿梭在不同技法之間的差異與相似。展覽現場透過錯視的方式展出， 使民眾在參展時增添不同的趣味性。

開幕現場也邀請了各校策展人及學生代表出席， 由新北市政府文化局于副局長代表致贈各校感謝狀， 感謝各校提供優秀作品參展及協助。並於開幕現場安排許願樹活動， 由于副局長及各校代表寫下對於未來的期許，給予學生最大的祝福， 之後也將於展覽期間將許願樹設置於一樓服務大廳， 也歡迎各位一同參與。

展示作品包涵完整動畫播放、海報、劇照及實體偶模型， 讓市民朋友們認識這些動畫界優秀的未來之星。 邀請民眾前來一起支持學生原創動畫！詳細活動訊息可至府中15官 網http://www.fuzhong15.ntpc. gov.tw/及臉書查詢或電洽29683600。