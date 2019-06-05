台師大首屆音樂劇鋼琴合作大賽落幕　齊聚海內外師生虛無坐席

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台師大「音樂劇鋼琴合作」大賽邀請國內外師生共同交流，已公布得獎名單，並將於11月舉行專場音樂會，此外，更將攜手教育部舉辦藝術論壇。

台師大表演藝術所舉辦首屆知音「音樂劇鋼琴合作」大賞已於近日落幕，力邀紐約大學Dr. Ana Flavia Zuim主任跨國舉辦大師班公開課程，由12位來自海內外的領軍學者、專家，分別就「古典篇：緣起、發展與現況」，以及「音樂劇篇：即興、創作與詮釋」進行「鋼琴合作藝術論壇」。

台師大表演所所長夏學理表示，活動全都歸功於師資群的通力合作，以及召集人李燕宜副教授、梁志民教授、范聖韜副教授和研究生助理群的心手相連，才能以短短5個月的籌備期，有效吸引海內外好手參賽，圓滿達成真誠、開放、共享的美善使命。

此次，抱回第一名的為南藝大音樂系黃兆宇、第二名南藝大應音系鄭曜弦、第三名則為台師大表演所的陳冠諭，得獎者的專場音樂會將於11月2日台師大古蹟禮堂登場。最佳歌手則由黃琨婷、楊雅涵奪得，最佳團體獎得主則為陳冠諭、林泓宇、陳俊瑋、楊雅涵。



評審團以及得獎者合影（圖/夏學理提供）

同為特邀顧問及決賽評審的紐約大學Dr. Ana Flavia Zuim主任表示，就她所知，首屆大賞除了是華人社會的第一次之外，其實可能也是全球首次的「音樂劇鋼琴合作」大賽。

果陀劇場創辦人梁志民表示，已開始在台灣蓬勃發展的鋼琴合作專業領域，將能促進華人鋼琴合作家受到全球音樂世界的更多重視與肯定。

召集人李燕宜針對這次團隊合作表示，學無止境，飲水思源，廣結善緣，團結力量大！她說，本次除了台灣的各大音樂名校外，還有來自紐約大學、廈門大學、東北師範大學、牡丹江師範學院、福建師範大學、山東科技大學等學府的師生到場，令人振奮不已。

最後，本屆知音「音樂劇鋼琴合作」大賞召集人李燕宜，接棒2020知音「古典音樂鋼琴合作」大賞召集人一職給林娟儀，她畢業於德國國立岱特蒙（Detmold）高等音樂學院，目前也在台師大表演藝術所任教。

另外，教育部主辦的藝術教育論壇「我們與『自動好』的距離？」，透過教改重新思考如何使用藝術教育下一代，將於6/19台師大圖書館舉行，有興趣者請於線上免費索票。



藝術教育論壇資訊（圖/官網）