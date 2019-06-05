新世界奇觀：印度垃圾山 明年將超越泰姬瑪哈陵

（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）印度最高的垃圾山加濟布爾掩埋場（Ghazipur Landfill）預計在明年將超越泰姬瑪哈陵，成為世界受汙染最嚴重的城市新德里的最新象徵。

占地40個足球場，加濟布爾的垃圾山以近乎每年10公尺的高速不斷「長高」，現在已經達65公尺高。照這個速率下去，明（2020）年便會超越73公尺高的泰姬瑪哈陵。

加濟布爾本來是一座於1984年啟用的垃圾掩埋場，在2002年達到容量上限後，本該退役，新德里卻仍舊每天送上2,000噸的垃圾到這座掩埋場。掩埋場於是成為垃圾山，而不斷加速堆高。

在2018年，垃圾山一處甚至因為暴雨出現坍塌，壓死兩個人的憾事。

印度政府在該事件後本下令禁止繼續使用該掩埋場，但由於當地政府實在找不到別的方法處理新德里暴增的垃圾量，到現在每天仍有大量的垃圾送來加濟布爾。

印度最高法院甚至表明，必須在垃圾場加裝紅色警示燈，以免飛機撞上。

加濟布爾垃圾山不斷地汙染附近的空氣與水源，殘害週遭居民的健康，散發出的甲烷時不時地就會造成自燃。

根據印度政府統計，自2013年到2017年，新德里共有981人死於急性呼吸道感染，而有超過170萬人罹患呼吸道相關疾病。而印度的城市每天製造將近17萬噸的垃圾。

印度政府估計，到2030年，這個數字將成長2.5倍成為每天45萬噸的垃圾。

而至今對於如何解決像加濟布爾掩埋場的問題，印度政府仍然束手無策。