建築大師安藤忠雄「亞洲是一」演講　台北國際會議中心7/1登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）忠泰基金會邀請世界知名建築大師安藤忠雄以「亞洲是一」為題演講，探討人與建築、社會之間的未來發展，將於7/1台北國際會議中心登場。

忠泰建築文化藝術基金會在推廣台灣建築文化發展上不遺餘力，多次將國際級展覽帶進台灣，今年活動規模再擴大，特別邀請到曾獲得普立茲克建築獎、在台灣擁有超高人氣的日本國民建築大師「安藤忠雄（Tadao Ando）」來台舉辦「亞洲是一：安藤忠雄演講」千人演講會，從亞洲視角出發，探討人與建築、社會之間的未來發展。

出生於日本大阪的安藤忠雄，曾於美國、歐洲和非洲旅行並自學建築學，其建築作品遍佈全球，著名的清水模設計美學以清靜幽雅的風格舉世聞名，在國際間獲獎無數，更在1995年榮獲有建築界的諾貝爾獎美譽的普利茲克建築獎。

安藤忠雄在長達50年的建築生涯中，對於社會局勢的觀察有許多感觸和體悟，他表示：「亞洲居住著壓倒性多數的人們，許多領域的中心也逐漸移轉到亞洲，而居住在亞洲的我們又該如何與環境共生呢？我藉由建築這樣的工作，思考著可以為社會做出什麼，一路持續至今，希望也能將這樣的過程介紹給大家。」

「亞洲是一：安藤忠雄演講」將於7月1日下午六點半在台北國際會議中心舉行，已開放免費報名，反應相當熱烈，開放報名半小時內即搶購一空，但活動當日將開放現場候補，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



演講資訊（圖/忠泰基金會）