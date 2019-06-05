繭居族日益龐大　日本社會偏見恐增加

（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）上週六（1日），日本警方接獲前農林水產省事務次官（相當於農委會次長）熊澤英昭投案，稱他殺死自己的長男熊澤英一郎，警方以殺人罪嫌疑將熊澤英昭逮捕。

熊澤英一郎送醫後宣告不治，警方將熊澤英昭罪嫌改定為謀殺。

根據嫌犯熊澤英昭的說法，44歲的長子英一郎是個足不出戶的繭居族（或俗稱「家裡蹲」），並自中學生起便經常在家中對雙親有暴力行為。而警方也確認，熊澤英昭及其妻子身上有多處瘀傷及舊傷。

「不想給周遭的人添麻煩。」「如果我不先刺殺他（英一郎）的話，就會換我被殺掉。」嫌犯熊澤英昭之後表明他的犯案動機。

事件自發生後，日本輿論一片譁然。網路上，對於熊澤英昭的做法有著相當兩極化的意見，有人同情或甚至認同熊澤英昭的決定，也有人不以為然、認為是雙親對兒女有過度的支配慾。

日本產經新聞在昨（4）日即發表評論，認為熊澤英昭作為一個前高級官僚，自尊心及面子阻礙他向正常管道尋求協助，才釀成這場悲劇。產經新聞同時呼籲，日本各地方行政機關都設有繭居族支援中心，協助繭居族求職或融入社會等，並提醒讀者若遇家庭暴力情事，應通報警方、切勿隱瞞。

而每日新聞則在今（5）日發表評論，擔憂日本社會經歷川崎無差別殺人事件後，恐輕易將所有繭居族都視為「犯罪者預備軍」，引起社會上偏見和恐慌蔓延。

每日新聞表示，川崎事件後網友針對兇手的負面評論在網路上廣受轉載，極有可能給予熊澤英昭偏差的想法，才導致這場悲劇發生，呼籲日本社會大眾勿因偏見，再使有繭居族的家庭發生不幸。

繭居族不只發生在低年齡層，根據日本內閣府統計，日本全國繭居族數量達23.6萬人到69.6萬人（依據定義嚴謹度而有不同數據），其中約半數年齡在40歲以上。