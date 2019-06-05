大腸癌非絕症　早期發現存活率85%以上

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）資深藝人賀一航、秀場天王豬哥亮和劇場鬼才李國修等名人相繼因大腸癌過世。大腸癌雖然連續第11年盤踞10大癌症之首，每年約1萬5千人罹患大腸癌，死亡人數約5千700多人。但事實上，大腸癌不難預防，也並非絕症，透過定期大腸癌篩檢，早期癌的治癒率和5年存活率都可超過8成5。

根據醫學實證資料顯示，罹患大腸癌的高風險族群包括：1.年齡超過50歲；2.有腸道病史：有腺瘤性瘜肉或發炎性腸道疾病(inflammatory bowel disease)者；3.有大腸癌家族病史：包含家族性大腸直腸瘜肉、遺傳性非瘜肉大腸直腸癌等。

因此建議以上高風險族群，應定期安排檢查，若篩檢結果為陽性，應至醫院做進一步確診；若結果為陰性，繼續維持良好生活習慣並定期接受癌症篩檢。

此外，國健署提供50-74歲的民眾每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，民眾只需要將採便管帶回家，使用採便棒在糞便上來回沾幾次放入專屬的套管後，再送至符合健保特約的醫療院所，就可進行糞便潛血檢查，採便前不須限制飲食或使用灌腸。

醫師提醒，維持良好的飲食習慣和規律運動也是預防大腸癌的不二法門。香腸、臘肉、培根等加工肉品（煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工）與紅肉（豬、羊、牛），均已被證實會提高大腸癌發生率，建議飲食改以魚肉、瘦鷄肉等白肉來取代紅肉，菜餚多放菜蔬，以汆燙取代高溫油炸、燒烤。而不運動、肥胖，也是致癌的高風險因子，平日就需要養成定期運動的習慣，並注意體重控制。