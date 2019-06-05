文化底蘊再升華　 桃機「美味旅圖」熱鬧開幕

(台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園採訪報導)由義美吉盛籌備5個月的桃園國際機場第二航廈B2機場捷運出口「美味旅圖」美食廣場，今(5)日在交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、義美食品董事長高志尚、義美吉盛董事長高志明與總經理詹成吉等逾100位貴賓見證下，盛大開幕。

交通部長林佳龍致詞時表示，桃園機場的年來訪旅客突破4,600萬旅客，隨著人潮的湧入，也帶來錢潮，但是要怎麼樣提出台灣特色的美食並且使其國際化，這正是很重要的部分。

圖片來源：台灣英文新聞拍攝

林佳龍還說，隨著機捷帶來的便利性，桃園機場如今已成為國人的購物廣場，擁有複合式商場功能。另外，他表示，交通部觀光局負責推廣觀光，而當中的食宿遊購行，「食」還是最重要，亦是人們最期待的。

桃園市長鄭文燦回憶起自己擔任市長的第一年，當時非機場管制區外的美食比較少，常被討論牛肉麵一碗200元，還很難吃。為此，桃機公司展開空間活化行動，這次義美吉盛公司在900多坪的場地中，引進許多台灣的品牌，不管是國際旅客或是在地旅客都可到這裡享用美食，這不僅是一幅美食地圖，也表現出台灣獨有的美味特色。

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鄭文燦說，這二年機場的營運成長很多，過去機場服務的規模是以約3,000萬人次來設定，如今桃園機場使用人次即將突破5,000萬人，機場的國際評比也一年比一年提高，即將進入全球前10大，其中最大原因是友善且智慧的服務。

他補充，桃園機捷的貢獻卓越，從第一年的5萬7,000使用人次，逐年上升，如今已有約7萬2,000人搭乘機捷往返。另外，他還說，隨著「美味旅圖」的開幕，員工更多了一個地方用餐，他也強調，機場約200個單位、員工數多達4萬人，還有每日往返超過10萬名旅客，簡而言之桃園機場可說是一座航空城，逾10萬人出入。

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義美吉盛董事長高志明表示，多年來，義美公司創辦人延續蔣渭水醫師關懷台灣社會的精神，所以80年來儘量利用台灣本土農產品跟原物料生產高品質產品。目前義美與桃園機場、桃園市皆已融合在一起，95%產品全部都在桃園市兩個廠區生產製造。

義美吉盛繼去(2018)年12月22日在冬至為旅客推出的「蜂賦食趣」美食廣場後，本次歷時5個月的時間籌備，斥資8,000萬台幣的新美食廣場，以「旅圖新視界．台灣心意象」為擘畫願景，將綠化空間、環保節能、生態永續等價值融入設計中，在桃園機場第二航廈B2機場捷運出口為國內外旅客準備「美味旅圖」美食廣場。

義美吉盛董事長高志明(左一)、桃園市長鄭文燦(左二)、義美吉盛總經理詹成吉(左四)。(圖片來源：台灣英文新聞拍攝)

義美吉盛表示，過去美食廣場僅有712坪，經過裝潢後面積增加到932坪，並規劃21家品牌進駐，原本僅可容納228人的座位也增加到420個。預估新美食廣場的年來客量將超過300萬人次，收益可望增長2成，來到4億新台幣。

「美味旅圖」美食廣場共規劃8大類餐飲服務，橫跨臺灣在地美饌，包括義美見學、皇家傳承、六寶雲吞麵。日式和風料理，如富山黑拉麵、牛丁次郎坊，韓風美味膳食的韓姜熙小廚房、泰味經典佳餚如這味泰泰、新國米其林美食的了凡油雞飯、烘培蛋糕點心的米哥，還有咖啡輕食飲品如STARBUCKS、COMEBUY、BEARD PAPA'S及美式速食餐廳如麥當勞等。

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