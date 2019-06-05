千名移工齊聚北車慶開齋 席地而坐享受過節團圓氣氛

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）今（5）天是全球穆斯林的開齋日，一大早在臺北火車站大廳就已有二、三百名外籍移工，他們席地而坐、互道祝福，分享傳統食物，慶祝屬於他們的節日。

來臺工作已14年的印尼移工阿妮，高舉「我愛臺北」的牌子拍照，她表示身在異鄉工作，能在此與朋友慶祝開齋節，感到十分開心，她真的很喜歡臺北。

副市長蔡炳坤表示，臺北市是多元包容的城市，穆斯林朋友不論是來臺北工作、求學或生活，市府一定要照顧到他們的食衣住行各方面需求，透過開齋節的活動，讓國人也認識穆斯林文化，移工朋友也能感受到像在家過節一樣的氣氛，是最好的文化交流互動，他並邀請在場的移工朋友，於6月9日到大安森林公園參加臺北市政府主辦的穆斯林嘉年華活動。

勞動局長賴香伶今天也特別準備了臺灣的禮物「香包」，現場和移工朋友進行「語言交換」祝福活動，由賴局長說出「開齋節快樂」的印尼語，再教印尼朋友說「端午節快樂」的中文，吸引很多移工朋友來挑戰，整個上午大約有千名印尼移工來到臺北火車站大廳同樂。

臺北市政府勞動局賴香伶局長表示，在過去一個月來，勞動局一直提醒雇主尊重與體諒移工朋友對宗教的虔誠信仰，今天的開齋活動，許多移工獲得雇主同意休息半日來參加，也展現了國人對移工文化習俗的尊重與認同。