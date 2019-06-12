新南向觀光政策 穆斯林市場未來是重點

政府近年來推新南向政策，觀光也不遺餘力。觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼認為，馬來西亞來台的觀光客中，仍以華人占大多數，如果可以開拓穆斯林市場，可望大幅推廣台灣觀光。

交通部觀光局今天舉辦駐外主任會議，召集所有駐外辦事處主任回台，觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼說，馬來西亞每年都有52萬人次來台觀光，是東南亞來台人數最多的國家。



他指出，目前從馬來西亞來台灣觀光的旅客，仍以當地的華人居多，占整體的88%左右，其餘的12%則是穆斯林。

周士弼說，穆斯林的觀光市場還有很大的成長空間，且也是很值得推廣的市場。

周士弼表示，穆斯林的旅客來台灣很敢消費，購買力也非常強，只要是讓穆斯林可以購買的商品時，他們會把全家大小的伴手禮一次買足，像是在永樂市場購買大量的布、購買大量有清真認證的鳳梨酥等。

周士弼指出，穆斯林喜歡購物、也喜歡花卉，如果讓穆斯林知道來台可以看到很漂亮的花卉，很好的購物環境，這都是吸引穆斯林的因素，未來也希望可以看到更高的成長率。



除了馬來西亞鎖定宗教的穆斯林市場外，泰國也將推廣台灣的廟宇文化。觀光局駐曼谷辦事處主任巫宗霖說，泰國民眾很喜歡拜拜，來到台灣的指定行程也是要到知名的廟宇拜拜，像是霞海城隍廟、紫南宮等。

巫宗霖表示，日前在泰國的旅展中安排女子八家將的表演，都讓泰國民眾跟當地官員留下深刻印象，今年的媽祖遶境，也吸引不少觀光團來台體驗遶境文化。