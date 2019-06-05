新二代想親手包粽給外婆吃 嘉義家扶粽葉飄香助圓夢

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）端午將至，嘉義家扶中心6月2日上午舉辦粽葉飄香活動，共有50戶家庭、135位受扶助的親子參加，很多家長在義工的帶領及教導下，自己親手包好兩串40顆的肉粽。

嘉義市長黃敏惠表示，節慶總是能凝聚大家的力量，藉由文化活動傳承傳統習俗。今天家扶中心設計端午綁粽子、立蛋等活動，讓綁粽手藝繼續傳承，端午習俗永遠流傳。

住在嘉義市區的國三學生阿祥，從小由外婆撫養長大，外婆視力不佳，生病後也變得手腳不靈活，但阿祥一家人很想自己綁粽子，阿祥成了家庭代表，今天特地到現場包粽子，他從如何疊兩片粽葉，放入糯米、豬肉料等，再怎麼紮粽葉及繫緊繩子，在溫媽媽義工的教導下，竟然綁好了兩串40顆的粽子，相當期待粽子帶給家人的驚喜！

多位新住民媽媽也是在這次活動中才會綁台灣傳統粽子，透過家友會義工夥伴示範如何炒料，看到粽子炒料搭配香菇、鹹鴨蛋的美食文化，對於融入台灣傳統節慶，有了更貼近的幸福感。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，今天的包粽食材等準備全都由家扶義工夥伴們昨天就開始前置作業，預計讓大家完成50幾串肉粽。今天年齡較小(國小兒童組)的孩子由義工們帶領，也安排闖關任務，以端午屈原故事出發，設計富足趣味性的遊戲，國中生則與家長一起學包肉粽，共度了一場粽香滿滿的嘉年華會。