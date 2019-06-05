路易莎咖啡13周年慶　業界首創「虛擬黑卡」會員突破50萬

路易莎總經理黃銘賢說：「我們希望提供更多咖啡愛好者，一杯平價的精品咖啡！」每年進口200多噸世界頂級莊園咖啡豆，是台灣大型咖啡連鎖店，提供單品咖啡最多的品牌。擁有專屬的尋豆師，每年從全球引進超過20種極品咖啡豆，在地烘培，提供最佳賞味期，以及平易的價格，引領國人品嘗莊園精品咖啡的風潮，例如日前推出的世界冠軍豆種巴拿馬藝伎，即造成空前熱銷紀錄。

路易莎希望提供消費者「不只是一杯好咖啡，而是一種生活品味。」因此，顛覆百年來國際連鎖咖啡的經營模式，以「全方位生活門市」為主軸，發展出各種符合現代人需求的特色（如圖書館、親子等）門市，深獲消費者喜愛，連鎖店迅速突破460家，成為在台灣擁有最多門市的精品咖啡品牌。

2006年從一家五坪小店開始，邁向500家連鎖咖啡的領導品牌，路易莎在經營上不斷創新，2017年初首創在FB社群平台推出「虛擬黑卡」，立即造成轟動，瞬間有10幾萬人上線索取，癱瘓官網的盛況。路易莎定期提供黑卡會員各種優惠，並以出示手機黑卡頁面即享優惠，方便會員使用，打破傳統實體卡或下載APP綁住會員，卻經營不易的方式。一年來，黑卡會員已累積超過50萬人，成為路易莎的忠實粉絲，無論對展店及業績產生莫大的助益。

路易莎一路走來始終堅持提供一杯好咖啡，成為台灣連鎖咖啡的Local King，今年3月在泰國曼谷Amarin plaza展開第一家海外門市，期望未來能成為國人最愛的在地咖啡品牌，躍上國際舞台上成為最能代表台灣的精品咖啡品牌.....◦

適逢6/13是路易莎13周年慶，也推出黑卡會員專屬優惠，自0610(一)~0614(五)享有【1餐食+1飲品/總金額8折】；同時，提供一般消費者品優惠【千呼萬喚隆重登場 2款蛋糕新品9折】0620(四)~0630(日)路易莎咖啡推出兩款蛋糕新品─粉紅泡泡慕斯蛋糕及岩燒黃金乳酪派，9折嘗鮮價◦

路易莎堅持以新鮮食材製作糕點，絕不添加定型劑及防腐劑等，「粉紅泡泡慕斯蛋糕」濕潤綿密的草莓慕斯夾著起司奶酪，佐以少許紅酒與萊姆酒提襯風味、平衡甜膩感，酸酸甜甜、清新迷人，猶如戀愛被粉紅泡泡包圍的幸福感受◦而「岩燒黃金乳酪派」則使用法國進口、深受日本甜點師傅喜愛的Kiri奶油乳酪，濃郁奶香混合淡淡鹹味的英式奶醬，表層烤得金黃焦糖色散發微微蛋香，鹹甜綿密口感細膩多變，一口燃燒您的美食味蕾！