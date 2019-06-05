中國學生以為「坦克人」是汽水廣告… 美眾院議長轟：中方完全壓制天安門事件！

六四天安門大屠殺30週年，華府自3日起即開始有一系列的行動。曾在中國抗議六四而被拘捕並關押過數日的美國眾議院議長裴洛西，美東時間4日上午赴眾議院參加聽證會，會中強調，中國人權議題是兩黨合作議題，對於中國學生以為「坦克人」的圖像是飲料、汽水廣告，她怒轟，「中國方面完全壓制了在天安門廣場發生的事情以及孤身站在坦克前的男子，他被全世界所敬仰，中國年輕人卻不知道」。

美眾院議長裴洛西證詞：中國年輕人不知「坦克人」

民主黨籍的眾院議長裴洛西，4日上午十點參加由美眾院外交委員會、國會及行政部門中國問題委員會（CECC）、國會藍托斯人權委員會（Tom Lantos Human Rights Commission）共同舉辦，針對六四屠殺的聽證會。裴洛西作證時表示，大家必須記住30年前，中國政府對自己同胞的殘忍屠殺，這些學生、工人與市民的勇氣不能被遺忘，他們和平地對抗壓迫政權，尋求應有的自由與人權。

裴洛西表示，她在六四屠殺發生幾年後去到中國，她傷心地意識到大部分中國大學生並不知道，一名男子隻身站在天安門廣場阻擋坦克車的那幅景象所代表的意義，甚至以為那是某種產品的廣告。中國完全壓制發生在天安門廣場的事情，孤身站在坦克車前的男子為世界所知，卻不被中國年輕人所知。

裴洛西提及，在天安門事件發生30年後，中國在某些方面確實發生變化，但他的鎮壓紀錄卻從未減少，「對維吾爾族不減的鎮壓、加強對香港的控制，香港《逃犯條例》（Extradition Bill）蔑視『一國兩制』的呼籲，且將影響在香港的8,500名美國國民，西藏人民長久以來面臨中國政府殘暴地試著抹煞他們的宗教文化及語言，那些被監禁的人權律師、民主運動者、基督徒，其尊嚴、正義、人權皆被剝奪」。

裴洛西更提到，她在六四屠殺發生後，便在國會提出《1992年中國學生保護法案》，這是一部針對1989年6月4日至1990年4月11日之間抵達美國的中國國民永久居留權的法案，當時獲跨黨派壓倒性通過，讓流亡海外的中國學生，在六四屠殺後免遭政治迫害。

裴洛西對港府修改《逃犯條例》表態：太可怕了！

美東時間晚上7點多，裴洛西在國會山莊內由國家民主基金會（NED）所舉辦的活動演講時提到，在六四屠殺發生幾年後，中國邀請她擔任講者，「他們的說法是，『我們來重建友誼』，這些年來，他們都說我是中國最討厭的人，我說我們可以討論氣候變遷，因為這是我們共同面對的問題，但是你們不能期待我不談論人權，這是不可能的」。

針對香港18萬人走上街頭紀念六四活動，裴洛西表示「為他們感到驕傲」，同時針對港府近期將通過《逃犯條例》一事直呼，「香港太可怕了，到那裡的每個人都有被引渡的風險」，更強調香港正每況愈下。同時裴洛西也坦承，兩黨在30年來，對中國人權及美國對中貿易上的政策是失敗的。