東南亞美食饗宴在新竹 馬來椰漿飯諧音引市長秒答

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為提供新住民良好交流聚會中心，新竹市打造全新新住民家庭服務中心，5月31日舉行「異國創意料理競賽」，新竹市長林智堅與25名新住民一起大展廚藝，在五星級的廚房製作多國的美食，一解新住民鄉愁。

新住民中心31日備妥多項食材，供新住民製作他們最思念的家鄉味，包含馬來西亞椰漿飯、摩摩喳喳、越南生春捲、泰國芒果糯米飯、涼拌青木瓜、蛋烘糕等等多項知名異國美食，林智堅市長也捲起袖子，一同動手製作越南粽子以及菲律賓香蕉捲，多道好料上菜後，新住民也與市長林智堅來場午茶派對，分享家鄉風情及來台後的生活，現場歡笑聲不斷。

新住民朋友皆熱烈歡迎市長，除了越南粽料理講師誇讚市長包粽技術很好，各國新住民也熱情地向市長介紹家鄉的食材與料理，其中馬來西亞著名料理椰漿飯在馬來文中音似「辣死你媽」（Nasi Lemak），趣味諧音引發市長趣答，「我不敢吃辣，我投降」。

泰國籍新住民田月萍表示，透過朋友介紹認識了新住民中心，覺得能在這裡參加活動、認識新朋友非常的開心，也感到相當放鬆。

社會處李季縈處長表示，歡迎新住民朋友平日就可前來參加聚會、溜小孩、閱讀母國書籍的空間，中心更開辦多項課程，未來也將有輔導新住民朋友創業的相關計畫，歡迎市民與新住民朋友前來參觀利用。