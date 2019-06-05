郭台銘怒批《中時》是「黑郭總司令部」 　最大隻「假韓粉」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 鴻海科技集團董事長郭台銘，今（5）日到新北市土城頂埔里銀髮族俱樂部。他一下車就拿著《中國時報》，並在訪問到一半時，大批國民黨「不但沒有大戰略，而且沒有團結大家的策略和方法」。

綜合中廣和《聯合》報導，郭台銘說今早看報紙看到血壓飆高，絕對沒有的事卻被報導出來。

郭台銘舉起《中國時報》，內容指涉郭台銘與馬英九為影武者，操盤對抗韓國瑜；郭台銘說，他今天不會撕報紙，且批評「這何止是不理性」，是莫須有的罪名「天天在黑郭」。

郭台銘說，「全台最大黑郭總司令部就在這裡」、「最大隻的假韓粉」，罪大惡極無中生有，是破壞黨內團結的元兇。他表示，不管是郭粉、韓粉什麼粉，都要有民主素養，而不是破壞、操縱，破壞黨內團結。

據報導前新北市長朱立倫昨（4)日和五人小組會面時曾表示，看不到國民黨戰略在哪；郭台銘也批，國民黨任憑候選人的支持者互相攻擊，「不但沒有大戰略，而且沒有團結大家的策略和方法」。

郭台銘也自問自答，「我是會被人家操控的人嗎？不會」，他表示自己的理想全是為了中華民國，「我只會被親情、經濟、人民的感受所操控」。

而針對經濟議題，郭台銘也表示，雖然蔡政府對貿易戰曾召開會議，但開會跟懂不懂是兩回事，政府都沒有對策。

他說這兩天與客戶及專家通電話，了解下半年景氣是好還是壞。美國聯準會反應快，看到經濟可能轉壞就考慮降息，台灣的政府卻毫無作為。這也是他要舉辦經濟論壇的原因，要替台灣經濟找對策。