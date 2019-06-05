日本偶然發現的新品種　疑似是8萬年前滅絕的甲殼類

（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）在日本高知縣和靜岡縣分別發現的新品種海蛄蝦，經過千葉縣立中央博物館的分析，極有可能是以前只有化石紀錄、而被認為早已滅絕的品種「大砂潛」，標本將從明天(6日)起於該博物館開放參觀。

「大砂潛（オオスナモグリ）」屬於被稱為海蛄蝦的甲殼類，從關東地區到琉球列嶼等太平洋沿岸一帶，50萬年前起到8萬年前的地層中，都曾發現牠的化石，過去被認為是已經滅絕的物種。

而3年前，在高知縣土佐市以及靜岡縣沼津市分別偶然捕獲1隻與3隻樣本，經過千葉縣立中央博物館的駒井智幸主任研究員分析，極有可能便是「大砂潛」。

捕獲的樣本身長約10公分，比現在常見的「日本砂潛」要大上1.5倍，螯的形狀也和化石紀錄中的大砂潛一致。另外，透過分析也發現樣本的DNA序列和日本砂潛不同，屬於不同的品種。

駒井研究員興奮地表示「過去只知道有化石的生物至今仍生存著，實在令人驚艷，有必要對牠們的生態和棲息環境做進一步的研究。」

海蛄蝦的特徵是除了螯的部分是堅硬的以外，其他身體部位則都是偏白色且柔軟的，會利用螯部挖掘洞穴躲藏。駒井表示「有可能是因為大砂潛能躲藏在更深的棲息地中，才難以被人發現。」

而在高知縣發現首隻樣本的伊谷行准教授則則驚嘆「偶然間捕獲的個體，竟然是這麼厲害的發現！」在靜岡縣發現另外3隻樣本的横岡博之先生也表示「為了讓研究繼續進行，希望能捕獲活體。」

千葉縣立中央博物館決定自6日起，將這次發現的標本連同化石向一般大眾開放展出。