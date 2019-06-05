再增3例　高雄登革熱群聚感染增至14人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）高雄登革熱疫情蔓延中，疾管署4日公布三民區新增3例本土登革熱確定病例，均為居住鼎金里之男性，這一波群聚感染病例累計達14人。

疾管署表示，3例新增本土登革熱確定病例，皆為居住在高雄市三民區鼎金里50多歲至60多歲之男性，3人近期無出國史，陸續於5月28日至6月3日間發病後就醫，經通報檢驗確診，目前均住院中。

由於3人住家與三民區首例本土病例住家僅相距150公尺內，且其中1人之同住家人已於昨（3）日確診，顯示個案間具有高度地緣相關性，應屬同一波感染。

今（2019）年截至目前國內累計15例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區14例（鼎金里13例、鼎西里1例）、前鎮區1例；疾管署表示，目前三民區疫情集中於鼎金里及金獅湖市場周邊，為避免疫情經人流擴散，提醒民眾如出入鄰近場所應加強防蚊措施，並減少出入警戒區範圍，以降低感染風險。

疾管署再次呼籲，近期國內各地持續有降雨情形，民眾雨後應加強落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉並澈底清除，留下的器物也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。

提醒民眾一旦有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者請及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。