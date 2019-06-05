印尼皮影慶端午 新二代DIY專屬人偶驚喜連連

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為讓民眾感受不一樣的端午節氣氛，移民署桃園市服務站與桃園市立圖書館於6月2日在桃園市中壢分館共同舉辦「皮影人偶慶端午：皮影人偶DIY」文化講座，邀請該站印尼籍通譯官美連女士介紹印尼偶戲文化，並帶領大小朋友製作印尼皮影人偶，體驗印尼有趣且獨特的皮影戲文化。

皮影戲於1992年被聯合國教科文組織列為無形文化遺產（Intangible Cultural Heritage，ICH，又稱為非物質文化遺產），也是印尼的國粹，名為「Wayang Kulit」，Wayang的意思是"戲劇"，Kulit的意思是"皮"，在許多宗教儀式和節日慶祝皆會演出皮影戲。

皮影人偶DIY過程中採用牛皮紙當作材料，運用著色筆賦予戲偶樣貌及色彩，小扣環讓戲偶能有關節活動，竹筷則是撐起整個皮影人偶，整個過程依照個人的喜好，製作出獨一無二的皮影人偶，最後由大家發揮創意，讓皮影人偶翻滾、坐下、跳躍等動作，賦予人偶新生命。

本次活動邀請30名大小朋友，其中一位參加活動的鍾小朋友很高興的說，以前端午節都是在吃粽子及包香包，這次端午節自己親手製作人偶，彩繪專屬戲偶，關節還可以活動，並做出各種動作，感覺非常生動有趣。

桃園市服務站主任林萬益表示，當日舉辦「皮影人偶慶端午」課程，透過新住民的分享及手作皮影人偶，讓民眾更加深入認識東南亞文化及欣賞多元文化差異。

另外結合6月2日講座，在桃園市立圖書館中壢分館一樓大廳有舉辦印尼文化主題書展，展期即日起至108年6月30日，歡迎對異國文化有興趣的民眾可前往參觀。