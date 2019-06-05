「俄式美學 食尚風華」台北福華俄羅斯美食節

想吃俄羅斯美食的朋友有福啦！喝著甜菜與牛肉燉煮的羅宋湯、配上酸奶與大串烤肉，用想得就很過癮了！想喝好酒吃好肉的您可千萬別錯過。台北福華大飯店自6月1日起至6月30日，舉辦「俄羅斯美食節」凡於活動期間至花園大道自助餐廳消費午或晚餐，每位成人贈送一杯（50cc）俄羅斯人伏特加（Russkaya Vodka），更可以嘗到地道俄羅斯冰淇淋及經典櫻桃漿果飲，同時為迎接俄羅斯皇家航空直飛航班5月底開航，活動期間更有機會抽中台北-莫斯科雙人來回機票。

台北福華大飯店特別邀請莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處為活動指導單位，並特聘俄羅斯主廚艾力克斯（Mr. Alexey Vasilyev）至飯店客座料理，研習廚藝近二十年，有著藍帶廚藝學院背景的他，巧妙地將創新料理思維與傳統俄國美食結合。以正統俄羅斯家鄉料理方式將冷菜、湯品、熱菜、甜點等多達40道經典料理入菜，為融入當地文化，餐廳現場也展示俄羅斯娃娃等文物，從簡易生活美食初探國度。

這次俄羅斯主廚艾力克斯(Mr. Alexey Vasilyev)端出最正統道地的俄式北方美饌，其中幾道不可錯過的像是，酸奶燉牛肉 微酸不膩的奶香中，有著洋菇與甜椒的清甜，包覆著軟嫩多汁的牛肉，更是一道富有百年歷史以上的國民料理，更成為當地餐桌上最常見的家常菜色。

外國民主食俄羅斯餃子，與中式傳統餃子相似，餃皮的材料則是以高筋小麥麵粉與全蛋製成，餡料選項有牛肉、豬肉、羊肉配上洋葱和蘑菇，以特殊的拋摔力道製成。兩者合一中最重要材料則是主廚的心情，相當具有具俄式人情味的料理，大口咬下湯汁汩汩而出，有吃小籠湯包的FU。

其中俄式餡餅是俄羅斯最重要的一道料理，豐富的餡料是它一大特色，包含馬鈴薯、各式肉餡及香菇；而俄式開口餡餅則設計搭配下酒，餡餅正面像是大衣敞開未扣上的形狀而得名。在俄羅斯被認為是十分具有營養價值的料理之一，在北方以搭配鹿肉為主食，佐以鹽、胡椒和紅蘿蔔，特殊的口感，繽紛而美味。

民眾趁此機會先嚐「俄羅斯美食節」，再訪俄羅斯遊覽，這樣才不虛此行！台北福華表示，無論是觀光局力邀俄羅斯踩線團來台旅遊宣傳，包裝台灣觀光旅遊商品在俄羅斯推廣外，外交部更雙手歡迎俄國旅客免簽及俄羅斯皇家航空每週一班莫斯科-台北定期航班等利多措施，開啟直飛航線，更為台俄雙方觀光交流邁出一大步，此外，俄羅斯皇家航空公司總代理的香港商ATC極光旅行社有限公司為了推廣俄羅斯文化旅遊，特別贊助從台北直飛莫斯科往返機票作為獎品，利用親切的家鄉美食，藉助味蕾記憶，一睹這帶著粗放豪氣的北俄民族飲食文化。

「台北福華俄羅斯美食節」平日午餐每位NT$1,050，平日晚餐每位NT$1,150，假日午晚餐NT$1,250。活動期間現場消費滿2000元，即有機會抽中台北福華花園大道平日雙人午/晚餐自助餐券、花園大道假日雙人下午茶自助餐券、台北福華大飯店1,000元餐飲抵用現金券，最大獎可獲得俄羅斯皇家航空台北-莫斯科雙人來回機票一名。