時序入夏，天氣逐漸炎熱，這時來碗沁涼的冰品是最幸福的事，台北天成大飯店推出全新品牌「車頭站古早味冰品」，以台灣傳統美食為出發，大量使用在地食材，細心熬製一道道美味甜品；超人氣芒果雪花冰NT$180、鮮果牛奶系列、古早味冰品與養生甜湯NT$80起、現打果汁NT$45起；為推廣冰品美食亦推出一系列活動，於開幕期間2019/6/5~6/7，限時推出芒果雪花冰、乳香雙芋冰買一送一優惠，每日限量售完為止；2019/6/8~6/30再推出來店消費飯店粉絲團按讚，即可獲得｢NT$100抵用券一張｣（限下次消費使用）；並可參加飯店粉絲團專屬貼文分享tag好友活動，即有機會抽獎獲得「一個月免費吃冰」且一人中獎三人同歡，讓您清涼整個夏天。

台北天成大飯店全新品牌「車頭站古早味冰品」匯聚多款美味甜品，有古早味黑糖剉冰、選以萬丹紅豆的「紅豆牛奶冰」、深受大眾喜愛的「芒果雪花冰」、芋香馥郁「乳香雙芋冰」等；鮮果牛奶類全部選用花蓮瑞穗有著＂後山最優質牛奶＂的吉蒸牧場，搭配台灣最鮮甜的當季水果，西瓜、木瓜、鳳梨與香甜芒果等，呈現多款濃郁美味飲品；本著健康養生概念，亦嚴選多款堅果並細心熬製成「芝麻糊」、「核桃糊」搭配台中大甲地區的鮮香芋頭製成的「芋泥糊」；為讓消費者有更多不同選擇，更以翠庭中餐廳每個月銷售萬份以上的人氣宴會菜色寧式東坡肉(附刈包)，於「車頭站古早味冰品」推出單點「東坡肉刈包」，由有40年掌勺經驗的天成飯店集團行政總主廚王書年監製，每份只要NT$65，即可獨享經典美味。

車頭站古早味冰品的招牌「芒果雪花冰」，以特選愛文與金煌兩種品種，其香氣甜味各具特色，滿滿鋪於細緻如雪般的冰上，再挖上一球芒果冰淇淋，最後淋上香甜濃郁的煉乳，迷人的香氣、滑順的口感，冰涼解暑；另一招牌則是讓人欲罷不能的「乳香雙芋冰」，選用香氣馥郁的大甲芋頭，以冰糖蜜漬小火熬煮一小時的＂功夫蜜芋頭＂，搭配自製大甲香芋泥，雙重口感、濃濃誘人芋香，煉乳為甜加分，古早味立現。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示：「台灣擁有許多讓人從小到大都懷念的滋味，台北天成大飯店擁有交通便利五鐵共構，距離台北車站僅要5分鐘路程，因而取名為「車頭站古早味冰品」，飯店住客國籍多以國外觀光客居多，期待將台灣受歡迎的冰品甜點帶給外國旅客美食的體驗。除了提供冰品、飲料外，同時推出翠庭中餐廳人氣菜色東坡肉，原本為10人桌菜的寧式東坡肉(附10個刈包)，過往於中餐廳的銷量大概月銷萬份刈包，此次進攻個人餐食商機推出『東坡肉刈包』每份只要NT$65，預計『東坡肉刈包』可以帶動整體冰店業績提高1至2成。」