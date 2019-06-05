收容人齊聚包粽慶端午 移民署籲自行到案回國團圓

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署臺北收容所近來積極提升受收容人伙食供餐品質，因該所受收容人國籍多元，故於每週至少提供一道異國料理，且為讓所內受收容人感受端午過節氣氛，特別於近日邀請收容中的印尼、越南、泰國、菲律賓、奈及利亞、孟加拉及馬來西亞等國籍受收容人，齊聚一堂包粽子，氣氛新奇又歡樂。

為配合「安家專案」積極辦理遣送，臺北收容所5月份共計遣送268人返國，創下該所單月遣送量新高，除有效維護收容人權外，亦讓受收容人得以及早返家過節。

臺北收容所為提升伙食供餐品質，特別於今年起將該所伙食採購方式從價格標改為評選方式辦理，具體有效提升伙食質量，並要求廠商每週至少提供一道異國料理，讓這些外國朋友在所期間亦能品嘗回味家鄉料理稍解鄉愁。

另因所內受收容人信奉回教者眾多，為尊重其不食豬肉教規，故特別提供豬肉以外肉類料理替代。又目前適逢齋戒月期間，收容所也會配合回教齋戒習慣，調整供餐時間，並妥適規劃朝拜空間，標示朝拜方向，定期邀請各宗教團體至所關懷，以營造良好友善收容環境，讓這些受收容人安心等待返國之日。

臺北收容所所長蔡培源呼籲，請收容所的朋友向尚在臺逾期的外籍朋友們告知，移民署目前刻正執行「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，於6月30日專案結束前，自行到案者，可免予收容，降低罰鍰以及縮短來臺管制期間，勸導他們儘快主動到案早日回國與家人團聚。