法人權組織紀念六四 巴黎重現坦克人場景

關注人權的法國非政府組織4日在巴黎市區搭設木板坦克，重現王維林在天安門事件中隻身阻擋坦克的歷史場景，強調在中國政府避談六四的時刻，更要對抗遺忘。

1989年春天，中國學生及普通市民在北京天安門廣場聚集，要求政府處理官員貪腐、開放新聞自由等，中國政府實施戒嚴，調動軍隊入京，於6月3日到4日武力鎮壓，群眾和外籍記者都見證了傷亡，但官方隱瞞資料，至今無法確定死傷人數。

法國反酷刑基督徒行動組織（ACAT）4日在共和國廣場（Place de la République）設置木板搭成的坦克，並準備兩個盛有重物的白色塑膠袋，供人一手各提一個，仿效天安門事件中，在大道上隻身阻擋坦克前進的「坦克人」，拍照後可上傳社群網站，以示永誌不忘。

4日傍晚，廣場上有小型集會，木板坦克前放著一些向受害者致哀的白色花圈及花束，法國漢學家侯芷明（Marie Holzman）也到場致意。

反酷刑基督徒行動組織表示，中國當局至今否認屠殺群眾，每年一到6月4日，就大舉以預防性逮捕、在家軟禁、強迫出遊及監視等方式阻止紀念集會，掌權者下令對軍隊執行鎮壓一事完全緘默，審查所有與天安門有關的內容，尤其是在社群網站上，受害者家屬連替親人哀哭都不被允許。

反酷刑基督徒行動組織亞洲事務專員杜沙（Jade Dussart）接受法新社訪問時說，中國當局現在對人民管控更嚴格，孩子從小接受宣傳教育，審查限制極多，禁止任何相關紀念及不符黨的規範的活動。

她說，中國政府自1989年事件之後就盡其所能要大眾遺忘，甚至把這件事解釋成「必要之惡」，因此反酷刑基督徒行動組織重現「坦克人」歷史場景，對抗遺忘。

反酷刑基督徒行動組織、國際特赦組織法國分部（Amnesty International France）、法國廢死組織（ECPM）、無國界記者（RSF）等十餘個團體，聯合呼籲中國公開承認在北京及各省鎮壓行動中違反人權，提供死傷人數資訊，展開透明調查，讓該負責的人接受審判，停止騷擾、追究和平行使言論自由及集會自由的群眾，終止天安門事件相關審查，並補償倖存者及受害者家屬。