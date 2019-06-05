揭露新疆再教育營吹哨者　哈薩克竟拒絕庇護

（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）以前雇員身分勇於揭發新疆再教育營真相的薩吾提拜（Sayragul Sauytbay），在被哈薩克拒絕政治庇護後，與家人一同轉至瑞典尋求庇護。

薩吾提拜為中國籍哈薩克族人士，原居新疆，於去年（2018年)逃至哈薩克。她的律師在本週一（3日）表示，哈薩克已經拒絕她的庇護申請。目前她以及她的家人已前往瑞典斯德哥爾摩尋求政治庇護。

薩吾提拜因通曉中文，被共產黨要求到再教育營教導中文。她於去年逃至哈薩克後，在哈薩克法庭上作證，揭發新疆再教育營的殘酷真相及內幕，引起國際輿論譁然。

薩吾提拜的丈夫和小孩先行逃至哈薩克並取得居留權，但她本人因職員兼黨員身分，護照被共產黨收繳，而必須以偽造文件方式入境哈薩克，遭哈薩克當局逮捕。

儘管哈薩克司法部門因國內輿論壓力，釋放了薩吾提拜，移民部門卻仍拒絕她的政治庇護申請。瑞典媒體The Local指出，這可能與哈薩克政府不願激怒中國有關。

薩吾提拜的律師表示，瑞典已經發給她和她的家人難民護照供他們入境瑞典使用，但尚未正式准許他們的庇護資格。

瑞典媒體The Local指出，此一事件將再度觸動瑞典與中國的緊張關係。

兩國關係自2018年1月，便因具有瑞典公民身分的桂民海被中國執法單位收押，迄今仍陷入僵局。桂民海亦為2015香港銅鑼灣書店股東及員工失蹤事件的重要當事人之一。