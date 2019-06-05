出席六四晚會　賴清德：讓六四天安門事件不在台灣發生

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理）前行政院長賴清德昨（4）日晚間出席中國六四30週年紀念晚會，並在「我譴責、我要求、我承諾」3聲明的看板上簽下姓名；此外，賴清德也是唯一一位出席晚會的總統參選人，賴清德強調，民主自由人權是他個人的信念。

華人民主書院等多個民間團體昨晚在中正紀念堂自由廣場，舉辦「記憶．抵抗－中國六四事件30週年」紀念晚會，並邀請所有總統擬參選人、國內主要政黨領袖參加，並邀請各政治人物簽署「我譴責、我要求、我承諾」3聲明：譴責中國鎮壓六四、要求公布真相、關注中共民主改革的聲明。

綜合媒體報導，賴清德受訪指出，首先要向主辦單位和見證「六四天安門」事件的先驅，還有許多海內外關懷民主的人士表達敬意，在30年後的今天紀念六四天安門事件， 除了要求平反六四，對受難者家屬給予補償外，最重要的是絕對不要讓六四天安門事件在台灣發生，那一定要堅定反併吞、反一國兩制、反和平協議，要堅定團結在一起，捍衛台灣的主權，維護台灣的民主。

賴清德並說，為了讓中國六四天安門事件不再發生，「一定要站在民主的陣營裡面，推動民主的制度到中國去」，讓中國能夠民主化，這樣才有辦法讓六四天安門事件不在中國發生，也可得到亞太區域的穩定，以及兩岸的和平。

身為唯一到現場的總統參選人，中央社引述賴清德說法，因為民主自由人權是他的信念，30年前的六四天安門事件是愛國運動、也是一個民主運動，很可惜被中國血腥鎮壓。30年後的今天不僅沒有平反，中國政權對人民控制比以往更加嚴厲，大家要正視這嚴肅的問題。

此外，現場媒體詢問有關賴清德稱自己是黨內實力最強參選人一事，賴清德表示，「不管在基層聽到、看到、認知到或各項民調都呈現這樣的事實，我是民進黨黨內最強的候選人，我是可以打敗國民黨的候選人，希望全國的父老鄉親，特別是長期支持民主、自由、人權及捍衛台灣主權的朋友，一定要支持我。」

現場媒體追問，總統蔡英文認為，初選到這時候，賴清德應多花點時間解釋他未來的國政。

賴清德則認為，這2個多月來，他出席每一個場合都提出很多國家大政，未來政見發表會時會再提出，初選過關後，還會提出更多的國家政策藍圖，敬請國人支持。