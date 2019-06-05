澎湖福朋喜來登【澎媽祖。夏文化。鞋心福】

澎湖，世界十大必去島嶼之一。台灣唯一一個由近百座大小島嶼所組成的縣市。澎湖開發時間整整早了台灣本島四百年，衍生出了許多迥然不同海洋人文文化。澎湖福朋喜來登酒店以澎湖豐富的人文海洋文化為發想基底，與澎湖天后宮及法務部矯正署澎湖監獄合作，揉合了澎湖媽祖信仰與澎湖獨特的漁業文化，傳承澎湖先人智慧結晶及感受媽祖聖蹟庇佑，推出【澎媽祖。夏文化。鞋心福】專案。

專案內含豪華雙床客房住宿一晚、海港百匯自助早餐與限量純手工製作【草鞋心福禮】。【草鞋心福禮】採用澎湖監獄收容人製成的-手工藺草小鞋、小型雙心石滬手工沙畫，更加贈天后宮過爐祈福儀式與澎湖天后宮的特選籤詩，祝願旅客都能在澎湖媽祖的庇佑賜福中，幸福平安，在這個夏天，寫下最美麗的文化詩篇。

澎湖監獄文化傳承先人智慧結晶:手工藺草鞋與石滬技術

澎湖藺草鞋與石滬為先人的智慧結晶。隨著時代的演進，澎湖大多數石滬已多數無人看顧與無後代傳承技術，珍貴的草鞋編織技術也漸漸走向失傳凋零的地步。石滬全世界剩下不到600口。很幸運的，澎湖擁有五百七十四口以上的石滬，密度之高，位居世界第一。據台灣縣志紀載，澎湖先民填建石滬的歷史已有300多年。澎湖先民利用潮汐起落的原理，促使魚群於退潮時，受困滬內，進而豐收大量漁獲。澎湖最具知名度的石滬-雙心石滬，造型具有浪漫氛圍，被譽為全世界最美的石滬。藺草鞋與石滬完整體現了先人的勤勞與智慧，因應澎湖的地理條件，澎湖人以韌性高的藺草發明出耐穿耐走又具備耐潮功能的藺草鞋。時至今日，澎湖仍有少數長者，到石滬抓魚時，會穿著藺草鞋以達到防滑的功能。

法務部矯正署澎湖監獄現為保存瀕危傳統澎湖技藝之場所，將即將失傳的草鞋編織技術傳承。收容人特將【草鞋心福禮】製作適合中外旅客攜帶的大小，讓旅客可以欣賞並珍藏雙心石滬與手工藺草鞋細緻的美。耗時整整2個月，由基礎構圖到鋪上粒粒海沙製成的代表澎湖意象的雙心石滬沙畫；以及經歷採摘藺草、曬乾藺草、搓繩、捶草、以傳統技法編織出一雙雙藺草鞋。指尖舞動中，除了滿滿的汗水，收容人臉上更有對澎湖文化得以傳承的喜悅與滿足。

澎湖天后宮，台灣最早廟宇:傲視百年東方建築藝術殿堂

澎湖人心中，媽祖娘娘如同一座指引他們回家的燈塔－溫暖且明亮。日治時期大正8 年(西元1919年)，澎湖天后宮祭壇下挖掘出一座【沈有容諭退紅毛番韋麻郎等】古石碑，證實了澎湖天后宮為台灣最古老的媽祖廟。不論想求功名、平安、姻緣、生子，媽祖娘娘靈驗的百年聖蹟，更是來澎湖一定要拜訪的歷史景點。澎湖天后宮對於澎湖人來說，不僅僅有著信仰的功能，更有著穩定人心與傳承海洋文化的力量。【草鞋心福禮】至澎湖天后宮進行過爐祈福儀式，加贈澎湖天后宮的特選籤詩，祝願旅客都能在媽祖娘娘百年聖蹟加持庇佑下，幸福平安，收藏這個盛夏海島澎湖的文化拼圖。

海島文化之旅不僅文藝，也能萬種奢華

澎湖福朋喜來登酒店與澎湖天后宮及法務部矯正署澎湖監獄合作，將即將失傳的草鞋手藝結合媽祖百年聖蹟，讓更多中外旅客知道澎湖獨特的文化。

澎湖福朋喜來登酒店為澎湖唯一國際五星酒店，擁有331間現代簡約客房，港景無邊際泳池、時尚潮酷的微浮酒吧、中西式餐廳、SPA芳療、兒童遊戲區、健身房等，成功創造澎湖新型態遊憩饗宴，尊享澎湖之美。

澎湖觀光，已經不再只有以往的夏季跳島行程，享受五星級飯店的住宿美食與設施，體驗不一樣的海洋文化之旅、不一樣的澎湖。這個盛夏不妨到澎湖走一趟，享受一趟不一樣的夏季旅程。