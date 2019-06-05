叁四町大玩創意 「火山卷料理」好食爆發新上市

天成文旅-華山町「叁四町」餐酒館自開幕以來，由西餐行政副總主廚魏景振帶領團隊腦力激盪，在菜色的變化上，口味屢屢推陳出新，繼首波火山卷推出後好評不斷，主廚團隊大玩創意，結合來自彰化二林品種優質的越光米，獻藝十款特色「火山卷」，解構再現日、韓、台、美經典菜色，每款售價NT$220+10%起，即日起可於平日晚餐與假日午晚餐輕鬆享用。搭配Happy Hour 活動，即日起至2019/7/31止，每週日至週三晚間18:00~23:30享有指定酒款買一送一優惠，無論是經典紅白酒、成熟威士忌或是微醺雞尾酒，夜幕低垂與好友開懷暢飲，以酒佐餐激發食材的不凡滋味。《未滿18歲禁止飲酒》

對於「加州卷」這道壽司料理相信消費者都不陌生，但可能都對它的起源充滿好奇，各式各樣加州卷的「前世今生」留傳著，但其實加州卷是由一位溫哥華壽司師傅東條英員（Hidekazu Tojo）為了因應當地的飲食文化所創造出來的，廣為人知的是以「酪梨」取代日本傳統壽司的生魚片，並以反卷壽司（或稱裏卷）的概念呈現，由北美洲發跡紅遍全世界，至今更延伸出「火山卷」，也可說是加州卷2.0的進化版；一道「火山卷」上桌可說是視覺與味覺的雙重饗宴，如火山噴發的起士熔岩，或是各式各樣豐盛味美的食材佈滿，都是火山卷給人的第一印象，而多元不受限的特質也促使主廚能夠恣意發揮大玩創意。

天成飯店集團西餐行政副總主廚魏景振表示：「為了經典還原日式壽司的精神，本次的火山卷選用來自日本優質品種的「越光米」，越光米的粒型整齊，碾米品質佳，無論彈性、黏性或甜度，品質都是相當的好，而越光米從日本來台已有三四十年的歷史，彰化縣二林鎮是目前台灣最專業的越光米栽種區，我們挑選來自二林口感最好的越光米，希望透過優質的食材結合創意發揮料理的各種可能性。」

為回饋舊雨新知堆出「Happy Hour」活動，即日起至2019/7/31每週日至週三晚間18:00~23:30享有指定酒款買一送一優惠，每日祭出不同酒款，奉上酒精飲品讓您恣意酣殤，盡情享受下班後的悠閒時光。週日是台灣啤酒日，經典乾杯呼搭啦，進口啤酒第二瓶再享七折優惠，週一由成熟威士忌主演，口口甘醇層次豐富，細細品味老派的緩慢與耐性，週二則由精選紅/白酒操刀，迷人的香氣入喉溫順，演繹你我生命裡的浪漫時光，週三交給雞尾酒詮釋生活中的千姿百態，每杯調酒都是我的人生故事；以上優惠僅限內用且不得與其他優惠合併使用，指定酒款買一送一限同品項飲品，需另加原價服務費10%，如遇特殊節日不適用，詳情請洽叁四町：02-2351-1518。《未滿18歲禁止飲酒》

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示：「天成文旅華山町的建築為1952年的美式無梁板建築工法，以歷史探究，整個飯店融合中式、日式、美式的主題概念，火山卷剛好亦為這樣概念的產物，透過解構再融合的創新手法，而在相機先食的年代，相信也能吸引年輕人、網美來嘗鮮拍照打卡，搭配指定酒款買一送一優惠活動，預估可帶動業績成長2-3成。」