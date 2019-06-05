中國施展遺忘術 中媒獨漏六四報導

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）昨天（4日）是1989年天安門事件30週年，全球媒體齊聲哀悼之際，中國主要媒體的頭條卻是「習近平對垃圾分類作出重要指示」。

毫無意外地，包括《新華社》、《人民日報》、《澎湃新聞》在內的中國官方媒體，完全沒有六四事件的相關報導。但令人備感唏噓的是，頭版新聞竟是習近平對垃圾分類工作的重要指示。

(圖／翻攝自人民日報網站)

天安門事件發生後，在美國駐中國大使館內避難的著名科學家方勵之寫下文章〈中國的遺忘術〉（The Chinese Amnesia），此文的英文版於1990年7月刊登於《紐約時報書評》。

方勵之在文中提及，他的朋友想要著書記錄自己親身經歷過的六四事件，但是與六四有關的書已經太多，因此他們心存猶豫。這種情況反而令方勵之感到欣喜，他認為這表示六四事件將不會被中國人遺忘。

他以1957年的反右運動為例，指出在中國共產黨的刻意打壓之下，在事發30年後的1987年，中國人已幾乎徹底遺忘這場悲劇。他與兩位朋友想邀請經歷過反右運動的人，參加一場以反右運動30週年為主題的研討會。儘管收到熱烈迴響，最後仍因中共的打壓而沒有舉辦。

對照今日，中共政權對人民的「洗腦」與「控制」更甚以往，也更加全方位。同樣在事件發生滿30年之際，除了幾位勇敢的「天安門母親」之外，記得天安門事件的中老年人不敢開口，而年輕人更是對天安門事件毫無所知。

《澎湃新聞》在天安門事件三十週年這一天的頭版頭條是：「從民生小事“感受”習近平的為民初心」，呼籲中國人一起在「垃圾分類」這樣的小事中，「感受習近平治國理政的民生溫度」。彷彿也是在提醒中國人，民生至上。至於民主、人權和那些不利於中共政權的歷史事件，最好的作法是徹底遺忘。