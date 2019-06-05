〈時評〉「辣台妹」在怕什麼？

對中國習近平在今年元月2日拋出的「一國兩制」即時予以強力反擊的蔡英文總統，不但低迷的滿意支持度有所起色，也很快在網路獲得「辣台妹」的封號；嚐到網路甜頭的蔡英文，更意有所指說「辣台妹之所以辣，是在有自己的態度跟立場，面對挑戰勇敢說出自己的心聲」！

真是好一句「辣台妹之所以辣，是在有自己的態度跟立場，面對挑戰勇敢說出自己的心聲」！吾人且用蔡總統自己給辣台妹的定義解說，來看看蔡總統究竟有多台、有多辣？

還記得2016年12月2日夜間11時06分（台灣時間）由蔡英文打給新當選美國總統的川普的12分鐘越洋祝賀電話嗎？據熟悉內情且過程中曾助一臂之力的葉望輝（前美國副總統錢尼的副國安顧問）表示，蔡英文團隊在接獲美方釋出的首肯善意後，足足延遲了2個星期才撥出是通電話。辣台妹大失國際禮儀地讓川普等了2個星期，是怕「挑釁」中國，惹習近平不高興，還是另有不可告人的苦衷？在國際局勢瞬息萬變的今天，辣台妹要表達「自己的態度跟立場，面對挑戰勇敢說出自己的心聲」，需要2個星期，會不會反應太遲鈍了？

還有，現任世界維吾爾大會主席多里坤·艾沙（Isa Dolkun)於本月4日代表維吾爾人大會，領取美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy） 頒發的民主奬。既諷刺又弔詭的是，同一個多里坤·艾沙，3年來卻是台灣的黑名單，未能獲准進入台灣。

1989年諾貝爾和平獎得主、美國四任總統座上賓的圖博精神領袖達賴喇嘛，分別在1997年李登輝時代、2001年陳水扁時代以及2009年馬英九時代來台進行宗教與文化之旅的達賴喇嘛，「辣台妹」上台後，至今不得台灣之門而入！

可以多次在美國國會人權聽證會上發言的維吾爾海外領袖熱比婭、可以與小布希總統兩度會見的熱比婭，雖有意訪問台灣，在馬英九時代，遭內政部長江宜樺以「有害國家利益」為由不准入境；政黨再次輪替後，熱比婭不准入境台灣的困境並沒有得到翻轉。

據日前美國媒體「自由亞洲電台」報導，包括美國應對中國當前危機委員會委員傅希秋、世界維吾爾論壇主席哈米提（Umit Hamit）、藏人行政中央駐台代表達瓦才仁以及台灣人權律師童文薰等人皆證實，蔡政府的確「技術性阻撓」達賴喇嘛及熱比婭來台參加今年3月11日開幕的「2019印太地區保衛宗教自由公民社會對話論壇」。看看當天出席致詞時侃侃而談「台灣選擇與受專制政權壓迫、被剝奪宗教自由的人民站在一起」的蔡英文總統，再看看對圖博宗教領袖達賴喇嘛與受中共專制政權壓迫的維吾爾族海外領袖熱比婭說「不」的蔡英文總統，讓人迷惑：「辣台妹」的態度是什麼？立場是什麼？心聲是什麼？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）