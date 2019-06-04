腸病毒進入流行期 疾管署籲家長注意幼童病徵

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）國內腸病毒疫情逐漸升溫，上週健保門急診總人次已破萬人，正式進入流行期，疾病管制署呼籲民眾做好居家環境清潔，一旦發現幼童有腸病毒重症前兆病徵，應儘速送醫。

疾管署顯示，上週國內腸病毒門急診就診共計11,007人次，宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣已超過縣市流行閾值，疫情尤為嚴重。

今年累計12例腸病毒併發重症，以感染腸病毒71型為多，其他分別為腸病毒D68型、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。

根據疾管署，中國、香港、韓國及日本腸病毒疫情也呈上升趨勢，民眾若前往這些地點，須當心防疫。新加坡呈上下波動，馬來西亞處非流行期，泰國疫情尚處低點。

疾管署再次呼籲，大人小孩務必正確勤洗手，腸病毒的傳染力極強，嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

相關資訊可至疾管署，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。