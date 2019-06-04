新北市公共化幼兒園網路報名便利 超過八成家長線上登記

新北市公共化幼兒園108學年度共計提供3萬447 名招生名額，總登記人數4萬7,802人， 其中網路報名人數達3萬8,580人，佔80.7%， 超過八成家長選擇便利的網路報名，以網路取代馬路， 打造智能城市。

本次總錄取人數2萬9,976人，總錄取率62.7%。 登記人數較107學年度增加5,620人。人數增加原因為： 本市108學年度公立及非營利幼兒園招生首度採網路及現場報名雙 軌制，只要符合網路報名身分之幼兒，皆可至「 新北市公立及非營利幼兒園招生E23網站」線上登記， 並可於招生期間即時查詢各園缺額、登記人數及抽籤結果， 家長免申請證明文件、免到現場排隊，提升報名意願。

新北市也為服務民眾送托需求，持續在高人口密度區， 評估學校餘裕空間及爭取公益捐贈空間辦理公共化幼兒園增班， 108學年度已增41班，增加收托1,058人。

此外，新北市首創公共化幼兒園課後留園至晚上7時， 寒暑假亦開辦課後留園，提供市民放心的收托服務。 亦首創公共化幼兒園營養午餐「天天食用一道有機蔬菜」及全面「 禁止使用含基因改造食材」，增加的費用由新北市政府全額補助。 本市亦於105年度首創數位學習影音網， 提供教保服務人員無遠弗屆的行動學習場域與課程， 為孩子的學習品質把關。