國際志工駐校 瑞芳國中學生英語學習新體驗

瑞芳國中今年有兩位美籍國際志工到校服務，一位是越南裔Long Tran，一位是墨西哥裔Noemi Juarez，他們為學生帶來豐富的課程，第一週讓學生認識美國、越南、墨西哥三個國家的風土民情及地理環境，更在這鳳凰花開的畢業季裡，教導學生認識美國學校的畢業典禮是如何辦理。
新北市政府教育局與美國加州喜瑞都學院(Cerritos College)、瑞航德社區大學（Rio Hondo College）及帕薩迪納城市學院(Pasadena City College)合作，今年共甄選21位平均年齡22歲的美籍學生擔任國際志工，分別於學期及暑假至本市10所國中展開為期4週的駐校文化交流。
英語教師安偉銘表示，很開心看到學生們主動提問及積極回答，也驗證語言是搭起國際友誼橋樑中最好的工具。另一位英語教師杜秉芬則看到國際志工們對學生展現十足耐心，並讓偏鄉學生舒緩英語學習的緊張壓力，同學們更會在下課時間到辦公室找國際志工聊天。906班江曉宇同學表示，聽了兩位國際志工的自我介紹後，覺得應將自己的興趣和專長結合未來的職業目標，對於畢業生深具鼓勵及啟發。另外在介紹美國畢業典禮主題課程時，了解到美國的畢業典禮的型式和畢業生的衣服，很驚訝每個畢業生因為科系和成績表現而穿不同顏色的禮袍和肩帶。
瑞芳國中王綠琳校長表示，安排國際志工到校進行英語教學及文化交流，讓學生除了課堂學英文外，還能有機會與外國人交流互動，增進外語能力與國際視野。
教育局於6月1日、2日規劃假日文化體驗活動，帶領國際志工們感受新北的文化之美，包括到三鶯區體驗藍染與手拉坯，參訪深坑、十分老街，及體驗放天燈等活動，拓增對臺灣之理解。其中一站來到素有「東方藝術殿堂」之稱的新北市定古蹟－三峽祖師廟，透過古蹟及老街的巡禮，讓美籍學生對臺灣傳統文化有更進一步的接觸。志工Kawthar Azzam和Valery Escobar表示，手拉坯、藍染和放天燈是新奇又有趣的體驗，令他們印象深刻，真希望有更多時間漫步於山城小鎮，對新北有更進一步的認識。