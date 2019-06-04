國際志工駐校 瑞芳國中學生英語學習新體驗

瑞芳國中今年有兩位美籍國際志工到校服務， 一位是越南裔Long Tran，一位是墨西哥裔Noemi Juarez，他們為學生帶來豐富的課程， 第一週讓學生認識美國、越南、 墨西哥三個國家的風土民情及地理環境， 更在這鳳凰花開的畢業季裡， 教導學生認識美國學校的畢業典禮是如何辦理。

新北市政府教育局與美國加州喜瑞都學院(Cerritos College)、瑞航德社區大學（Rio Hondo College）及帕薩迪納城市學院(Pasadena City College)合作， 今年共甄選21位平均年齡22歲的美籍學生擔任國際志工， 分別於學期及暑假至本市10所國中展開為期4週的駐校文化交流。

英語教師安偉銘表示，很開心看到學生們主動提問及積極回答， 也驗證語言是搭起國際友誼橋樑中最好的工具。 另一位英語教師杜秉芬則看到國際志工們對學生展現十足耐心， 並讓偏鄉學生舒緩英語學習的緊張壓力， 同學們更會在下課時間到辦公室找國際志工聊天。 906班江曉宇同學表示，聽了兩位國際志工的自我介紹後， 覺得應將自己的興趣和專長結合未來的職業目標， 對於畢業生深具鼓勵及啟發。另外在介紹美國畢業典禮主題課程時， 了解到美國的畢業典禮的型式和畢業生的衣服， 很驚訝每個畢業生因為科系和成績表現而穿不同顏色的禮袍和肩帶。

瑞芳國中王綠琳校長表示， 安排國際志工到校進行英語教學及文化交流， 讓學生除了課堂學英文外，還能有機會與外國人交流互動， 增進外語能力與國際視野。

教育局於6月1日、2日規劃假日文化體驗活動， 帶領國際志工們感受新北的文化之美，包括到三鶯區體驗藍染與手拉 坯，參訪深坑、十分老街，及體驗放天燈等活動， 拓增對臺灣之理解。其中一站來到素有「東方藝術殿堂」 之稱的新北市定古蹟－三峽祖師廟，透過古蹟及老街的巡禮，讓美籍 學生對臺灣傳統文化有更進一步的接觸。志工Kawthar Azzam和Valery Escobar表示，手拉坯、藍染和放天燈是新奇又有趣的體驗， 令他們印象深刻，真希望有更多時間漫步於山城小鎮， 對新北有更進一步的認識。