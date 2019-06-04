吃好筍就來新北 綠竹筍等你來嚐鮮

每年6-9月是新北健康三寶-綠竹筍開始盛產的時節 ，正值端午佳節前夕，除了享用的美味的肉粽應景外， 搭配清涼口感的綠竹筍更是絕佳的選擇。今年梅雨充沛， 新北健康三寶-綠竹筍的產量穩定、品質良好， 新北市政府邀請大家來品嚐「當地、當季、當令」最優質的綠竹筍!

農業局長李玟表示，近年來在新北市府與產區農會的共同努力下， 新北健康三寶-綠竹筍生產面積逐年增加，已達2,328 公頃，是全國最大產區，年產量1萬2,757公噸，年產值將近1 7億元，主要產區為五股、三峽及八里， 成為新北市重要的綠金產業。新北綠竹筍的品質深受各界肯定， 也讓本市綠竹筍在北區五縣市的評鑑比賽總是名列前茅、獲獎無數。 而新北綠竹筍在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，境內已有24個綠 竹筍產銷班、560位筍農取得吉園圃、產銷履歷、 甚至有機的驗證，選擇新北綠竹筍絕對安全有保障!

2018的新北筍王的新店筍農陳能恭表示，今年梅雨季雨水豐沛、 有利於筍的生長，因此整體產量穩定、品質良好， 目前每台斤零售價約在150-180元。農業局表示， 綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性， 符合現代人強調健康養生的飲食觀念。 而鮮食是綠竹筍最美味的吃法，水份最多、纖維最少， 可以完全感受甘甜及香氣。若無法立即食用，採收後以「預冷」 的方式，可以延長鮮食的口感，並與其它蔬果製作沙拉罐， 簡單方便又健康養生，絕對是夏日養生的另類選擇。

想要買好吃的新北健康三寶-綠竹筍， 八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已經開市， 三峽五寮商圈大街也在正午時間有綠竹筍交易市集， 而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、 最好吃的綠竹筍，民眾如果想要選購，可洽詢各產區農會。 市府也歡迎民眾在6月開始的產季，到新北綠竹筍各產區一遊， 品嚐當地、當季、當令最「得時」的綠竹筍。