府中15「電影建築學」主題影展 建築大師沙里寧紀錄片全國首映

府中15六月策劃「電影建築學」主題影展， 首波推薦介紹紐約甘迺迪國際機場建築師沙里寧、 法國龐畢度中心建築師倫佐皮亞諾， 以及建築學校包浩斯之發展及演變紀錄片， 邀您走進一場世界建築巡禮，歡迎民眾踴躍前往觀影。

沙里寧說：「建築就像一本打開的書， 從中你可以看到一座城市的抱負。」本次影展全國首映由彼得▪羅生 執導的《預見未來：芬蘭建築大師沙里寧》，帶領觀眾認識芬蘭裔美 國建築大師埃羅．沙里寧的代表作及設計作品， 包括杜勒斯國際機場、聖路易弧形拱門、紐約甘迺迪國際機場TWA 飛行中心等。建築大師之子也參與此片製作與掌鏡， 以兒子的角度觀看父親的傑作，透露出父子複雜情感，令人動容。

現代主義建築學派的奠基人華特． 格羅佩斯在德國發表了由他起草的「包浩斯宣言」，矢志創建一個「 結合建築、雕刻、繪畫三位一體的藝術殿堂」。百年來， 由他舉辦的「包浩斯學院」造育了無數建築師， 其強調造型與實用兼具的風格引領了時代潮流。2019年適逢包浩 斯百年紀念，《世紀包浩斯》 邀集各領域專家學者思索其包浩斯經驗， 帶領觀眾深入這座藝術殿堂的曲折歷史與發展演變， 見證包浩斯跨領域的超凡影響力圖。

西班牙電影大師卡洛斯索拉執導的《倫佐皮亞諾：建築之光》， 則將鏡頭聚焦於當代建築天才倫佐皮亞諾， 深入記錄西班牙北部水岸新地標Centro Botín建設過程。這座突出於海面、 以步道相連的兩棟純白建築，猶如鋼鐵、玻璃製成的音箱， 傾聽潮汐變化。建物外表鋪設28萬塊珍珠弧形瓷磚， 織就天空與海洋的光芒。導演帶著觀眾賞析倫佐． 皮亞諾的建築計畫，並分享他的人文胸懷與獨到哲理。

《預見未來：芬蘭建築大師沙里寧》6月15日、28日，《 世紀包浩斯》6月9日、19日，《倫佐皮亞諾：建築之光》6月6 日在府中15新北市紀錄片放映院登場。票券即日啟售，每張20元 ，民眾可於兩廳院售票端點及便利商店購買，凡觀賞當月售票4場次 就有機會參加《包浩斯關鍵故事100》或《畫城市》抽獎。 更多影展資訊，請參閱府中15官方網站http://web. fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/，或電洽2965-7186。