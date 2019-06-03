偏鄉學生雙語讀報 英語自學力成效飆升

新北市政府教育局自108年4月19日起試辦偏遠地 區公立國小雙語刊物實驗班計畫，將「英語學習生活化」 列為核心目標，以中高年級學生為對象， 透過晨間共讀聊書或是跨領域主題課程與教學的方式， 將雙語刊物的內容融入日常學習，亦於「 新北市政府教育局數位學習影音網」提供雙語專欄影音學習資源， 透過雙語多元主題閱讀內容， 讓新北偏鄉的孩子們能夠用雙語認識世界。

每週雙語晨間閱讀時光，當學生拿到圖文並茂的彩色報紙， 立刻被豐富的主題吸引，讓孩子從刊物中用英文閱讀國際觀點， 儘管一開始閱讀英語的報導內容時相當吃力， 但在導師及英語教師的閱讀策略指導後，漸漸習慣英語文章的閱讀， 也從中感受到閱讀的樂趣並提昇英語學習的自信心， 現在早上7點45分學生就會自主閱讀，並期待一起討論學習。

九份國小每週的聊書時間一到， 導師會與孩子們討論雙語刊物的國際新聞， 英語教師則是帶學生學習國際新聞中簡單的單字與句子， 讓生活雙語化；瓜山國小則透過學生與家長共讀， 讓孩子分享最有興趣的文章；吉慶國小、瑞亭國小、濂洞國小及義方 國小設計跨域課程，將雙語刊物融入日常教學， 強化偏鄉孩子的雙語能力及領域學習素養。

九份國小六年級游勝宇說：「很開心每週都可以讀到最新的知識， 和同學一起讀英語週報很有挑戰性，可以互相協助，一起讀懂， 很開心。」義方國小三年級鄭羽恩表示，雙語刊物裡面有好多主題， 我最喜歡的主題是自然科學和旅遊，會讓我想要仔細閱讀。濂洞國小 四年級何亦晴則說：「在讀報過程中， 我發現原來自己已經懂那麼多單字了， 而且還能繼續學到更多的單字，並能順利的看懂句子與文章， 增加自己的知識和英語能力，我覺得我變得更厲害了。」