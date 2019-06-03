沒想到羊毛氈也能變森林!臺藝大3才女另類創作詮釋

由新北市政府文化局主辦，串連6大藝文館舍的畢業祭 －《青春分號；不句號》正熱烈展出中！ 其中臺藝大工藝設計研究所以及美術系研究所將展出羊毛纖維、 繪畫、陶瓷等作品。三位創作才女，不同創作面向， 在新北市藝文中心一展少女們的內心世界。

超現實藝術世界！新北市藝文中心首度化身奇幻夜森林

來自臺藝大工藝設計研究所的林雅惠使用羊毛當作材料，透過濕氈、 針氈、Nuno Felt的技法，做出暖手又暖心的藝術品。藝術家林雅惠表示， 從大學時期就相當喜愛波希（Hieronymus Bosch ）的繪畫創作，以及超現實主義與電影－《地心探險記》等， 這些神秘又美好的作品都是她的創作養分。本次展出的《地心花園》 是藝術家醞釀七年的創作，將燈光元素融入羊毛氈中， 使羊毛氈更加絢麗，營造出奇幻的地心夜森林， 其中充滿許多神秘的植被與動物，等待觀眾親自前來一探究竟！

暖心又圓潤的陶瓷創作有著你所想像不到的故事

同樣來自於臺藝大工藝設計研究所的包容瑜，是南瀛獎、桃源美展、 臺灣陶藝獎等獎項的傑出新秀。 包容瑜將創作視為一種自我療癒的過程，消化部分情緒後， 再透過作品呈現給觀者。 將富有溫度的陶瓷做出藝術家理想中圓滿的造型，將對家的渴望、 內心的負面情緒用詩意、簡潔、柔軟的陶瓷來呈現， 帶給人溫暖舒服的感受。

繪畫也能是音樂與舞蹈 趙珮瑩三個層面另類詮釋繪畫

就讀臺藝大美術研究所的趙珮瑩，此次個展試圖突破舊有繪畫形式， 呈現繪畫創作中「節奏」的三個層面，包括身體的節奏； 繪畫的節奏；音樂的節奏。從小學習芭蕾舞的趙珮瑩， 試圖將芭蕾舞中對身體嚴謹的細節要求以及持續練習的勞動性融入到 自身的繪畫創作，以生命時間、舞蹈律動、 視覺幾何等元素作為展開符號學、語言學的繪畫概念探索。 新一代創作者的創新觀點將顛覆我們對繪畫的想像。 歡迎來到新北市藝文中心，讓美好作品療癒你的心， 更多展覽訊息請洽新北市藝文中心網站http://www. artcenter.ntpc.gov.tw/查詢。