土地銀行統籌主辦華豐橡膠工業股份有限公司

土地銀行統籌主辦華豐橡膠工業股份有限公司總金額新臺幣18億元聯貸案，已成功完成募集，並於108年6月3日由該行謝娟娟總經理代表銀行團與華豐橡膠工業股份有限公司沈國榮董事長代表借款人簽訂聯合授信合約。

本聯貸案資金用途為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金，募集5年期總金額新臺幣18億元聯貸案，由土地銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，臺灣銀行、華南銀行、彰化銀行、第一銀行、兆豐銀行、板信銀行等共同參與，顯見各金融同業對於華豐橡膠工業股份有限公司長期務實經營均予認同與肯定。

華豐橡膠工業為國內最老牌輪胎廠，創立於民國34年，在機車、自行車胎等各產品線深耕多年，積極投入研究發展，不斷推陳出新，開發高性能的產品應市；該公司各項產品品質優良，以自有品牌「DURO」、「QUICK」暢銷世界各國，贏得國內外客戶一致好評。其中泰國廠設立已逾30年，深耕東協市場，品質備受讚譽，近年更積極擴增產能，有助於搶占深具潛力的東協市場，未來展望可期。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、JCB一卡通信用卡及海外臺商等業務；近年持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；另為響應政府扶植中小企業政策，提供300億元之「頭家築夢好優貸」融資專案額度，力挺頭家共創經濟新動能。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展的方向，朝全方位優質金融機構的目標前進。