平鑫濤過世享壽92歲 瓊瑤發文悼夫：我原諒你了

作家瓊瑤的丈夫、皇冠集團創辦人平鑫濤92歲高齡過世，瓊瑤在臉書發布悼念文表示，尊重先生遺願，最後將平鑫濤骨灰以花葬方式放在陽明山的臻善園。

瓊瑤表示，依照平鑫濤生前指示，「我走後，請不要發訃文，不要公祭，不要任何追悼儀式，不要收奠儀，不要做七」以及「請將我在最短時間內火化…然後用灑葬方式，把我的骨灰灑到任何山明水秀的山林裡，萬一不能灑葬，就用樹葬」。

瓊瑤說，她是在高雄行回台北之後，才知道平鑫濤又發燒了，但大家都隱瞞她，5月8日上午11點多，她忽然得到消息，平鑫濤已進入加護病房，「我猝不及防，心痛萬分」。

瓊瑤寫下，到醫院後她心想，有這麼多醫療器材在輔助，平鑫濤還是會回到普通病房，可是在她內心深處一直有個聲音反覆低語，「鑫濤，放手吧！不要再被這些管子和器具折磨了！」

瓊瑤也再次為自己的婚姻喊冤，她說，兩人都是二度婚姻，「當初明明是你拚命追求我，長達16年。讓我受了多少委屈！這個社會，對婚姻的兩方，看法是不公平的。我一直對於詆毀我的言論保持沉默。」

瓊瑤也書寫最後3小時，家人都到齊了，平鑫濤在5月23日晚間9時8分離世，「最後3小時，我一直握著你的手，如果我曾對你有怨懟，我也原諒你了！」

平鑫濤小檔案：