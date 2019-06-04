〈時評〉蒐集手機號碼再手機民調行不行？當然不行！

蒐集手機號碼再手機民調的方式，是否正確且正當的民調方式？答案：當然不是。這種民調如同先射箭再畫靶，也就是先確定哪邊有支持者，如：保留70%的支持者，剩下30%隨便訪問，這樣必然可以讓自己的民調支持率高漲。所以蒐集手機號碼再手機民調，當然不行，這是濫用統計。

在此作者呼籲，要做正確的民調，先進國家的民調會公開民調方法，以免被人詬病，台灣也應該效仿正確的方式。

正確的民調方式

1. 定義母體：要確保母體是全體投票人，而非已經是某一種族群的情況，如果母體都找自己人，再從中去抽樣，這是錯誤民調。

2. 正確的隨機抽樣方法：要保證抽樣的隨機性。如：若要作全台的支持度，但抽樣大多只找某一地區，那民調結果會失真，完整的說這是錯誤民調。

3. 抽樣數量要夠多：抽太少的統計結果，不能當作是有效的內容。民調數量的數值早在統計學已經研究出不同數量下的誤差程度，建議抽樣數量至少要1112人，會在誤差3%以內。所以抽樣數量太少時，是錯誤民調。(因為統計學指出在95%的信心水準時，抽樣數量2500人，會誤差2%以內；在95%的信心水準時，抽樣數量1112人，會誤差3%以內。)

4. 正確問卷的內容：不可以有誘導式的內容，或是二分法、及雙重否定的內容，如：兩個選項，a.你不喜歡蔡英文 b.你不喜歡賴清德。選了b，僅代表受訪者是不喜歡賴清德，不代表喜歡蔡英文，問卷結果不可將此題當作是喜歡蔡英文的內容。正確方式要擴充選項，a.你喜歡蔡英文、也喜歡賴清德。b.你喜歡蔡英文、但不喜歡賴清德。c.你不喜歡蔡英文、但喜歡賴清德。d.你不喜歡蔡英文、也不喜歡賴清德。e.我對政治沒有興趣(要把中間選民也納入)。這樣才完整，否則錯誤的問卷內容，是錯誤民調。

更全面的民調

使用不同載具上會有不同的族群，常用網路的年紀的人可能是30~50歲，使用電話的人是50歲以上，只能用手機的人回答民調的人可能是20~40歲(因為沒空在家裡接到電話、或是上網回答民調)，所以為了保持民調的完整度，世界各國也開始手機民調，但不會全部採用，而是採取一定比例，讓民調結果更為接近真實狀況。如：電話民調是甲55%，乙40%；網路民調，是甲65%，乙30%；而手機民調是甲30%，乙60%。假設每種方式都有1/3可信，故甲的民調是(55%+65%+30%)/3=50%，而乙的民調是(40%+30%+60%)/3≒43.3%，因此綜合的結果是甲50%，乙43.3%。故電話及手機民調不是不能作、不可信，而是要正確的利用，不能只採計單一樣的方式。

結論

以作者看台灣的民調一直都是「假的！」都是一種按摩過後的自嗨民調、或是自我催眠的民調。我們不難發現每次選舉的支持度，與真實情況都落差很大。而這必然是統計方法有問題。故有必要公布民調的方法，再作出正確的民調，才能對人民有公信力。

任何一家電信公司來做民調都會有瓜田李下之嫌，應該要予以迴避，否則該電信公司親近某一方，勢必會有美化的可能性，以及被人詬病。所以民調要請正確的機構去執行操作，而非找任何一家電信公司負責。

伏爾泰說過：「愚昧是產生專制的唯一土壤！」換言之，大家有必要正視民調問題，不要讓有心人士人利用錯誤民調把大家當作傻子，用錯誤民調逼大家相信虛偽的公平、公正。大家要有一定程度的民調知識來監督政黨，才不會被別人用錯誤民調耍的團團轉。同時也要思考該民調的動機為何？如果動機不正當，此次民調根本不該存在。

民進黨身為執政黨，應該樹立典範。讓大家有一套正確的民調流程可以依循，最重要的是公開民調內容：1.母體2.數量3.抽樣方法4.問券內容，而不是一直陷在錯誤的自嗨民調之中。正確的民調必須有建設性，否則錯誤民調浪費的錢，最終還是會轉嫁給人民。所以民主進步黨，要設計一套正確的民調作為SOP，並公布給大家參考，才能帶來真正的民主進步。

(作者為美國哥倫比亞大學數理統計博士、前國家太空中心主任)