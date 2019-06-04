歐盟外長發六四聲明　呼籲中釋放維權人士

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）今（4）日適逢1989年六四天安門事件30週年，歐盟外長墨格里尼稍早發表聲明，除了向在中國政府鎮壓中喪命的受難者家屬表達哀悼之意，也呼籲北京立即釋放相關維權人士與律師。

歐盟外交與安全政策高級代表墨格里尼（Federica Mogherini）指出，1980年六四事件爆發後，歐盟峰會在6月於馬德里召開的會議中便強烈譴責殘暴的鎮壓行為，30年後，歐盟仍為受難者悼念，並對受難者家屬表達哀悼之意。

墨格里尼表示，6月4日當天及其後死亡和遭羈押人數至今仍未可知，也難以確認，但認知天安門事件的起因及因此事件而喪命、被捕或失蹤的人們，對於後代的集體記憶至關重要，「歐盟盼所有遭羈押逮捕者，都能獲得其法律保障及法定程序的權利，無論是當年因為該起事件或之後因為紀念該起事件而遭羈押者。」

此外，歐盟也呼籲中國政府立即釋放與六四事件相關的維權人士與律師，包括王全璋、余文生、黄琦、李玉涵、高智晟、王怡牧師、徐琳、戈覺平，以及陳家鴻。

墨格里尼強調，在歐盟與中國的全面戰略夥伴關係中，人權議題的交涉一直是重要的基礎，未來亦將如此，人權是普世、不可切割且相互依存的，「今日在中國仍可見到對於言論自由、集會自由，以及新聞自由的打壓。」

聲明最後提及，在聯合國對中國進行第五次定期人權檢視之後，聯合國禁止酷刑委員會於2016年2月3日公布了有關天安門事件的相關建議，歐盟盼中國政府能夠貫徹執行該份建議內容。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今日稍早也發表聲明，呼籲中國政府完整、公開地說明遇難或失蹤者的情況，以告慰這一黑暗歷史階段的眾多受害者，並停止使用任意羈押手段，且釋放所有因爭取行使權利和自由而被關押的人。

蓬佩奧更抨擊北京新一波侵害人民權利的行徑，特別是在新疆，「共產黨領導人在處心積慮地試圖扼殺維吾爾文化並摧毀伊斯蘭信仰，包括動用關押超過100萬名穆斯林少數族群的手段。」