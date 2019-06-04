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美國四大IT龍頭股價暴跌 或與法規趨嚴有關

Google、Apple、Facebook、Amazon的股價大跌

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/04 15:51
圖/ pixabay

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（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）昨（3）日，美國四大IT龍頭Google、Apple、Facebook、Amazon的股價暴跌，那斯達克綜合指數也大幅下降。此一現象或與市場擔憂針對IT科技巨擘的法規即將變嚴有關。

道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）昨日的收盤指數為24819.78，與上週末相比，小幅度地上升4.74點。然而，以IT產業為主的那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）則收7333.02，與上週末相比下滑120.13點，跌幅1.6%。

根據紐約時報報導，繼今年三月歐盟基於反托拉斯法對Google開罰15億歐元以來，上週末美國司法部門再度以有違反「反托拉斯法」（相當於台灣的公平交易法）嫌疑為由，對Google展開調查。

此消息一出，市場馬上有所反應。Google、Apple、Facebook、Amazon四家IT龍頭（合稱GAFA）的賣單急量增加，致使股價大跌。Google的母公司Alphabet跌6.12%，Apple跌約1.01%，Facebook跌7.51%，Amazon跌4.64%。

加上先前美國國會以及聯邦貿易委員會（F.T.C.）針對Facebook向劍橋分析提供客服情資的醜聞進行聽證會以及調查，市場參與者似乎擔憂美國將針對GAFA等IT巨擘，訂立更加嚴格的法規，進而影響到它們的營利。
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