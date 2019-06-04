李遠哲再發動連署 籲蔡英文知所進退

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）今年1月才偕同總統府資政吳澧培等人發表公開信，呼籲蔡英文放棄連任的李遠哲，日前又再度偕獨派人士透過網路連署，呼籲蔡英文「知所進退，放棄一己之私」。
聯合報報導，台灣海外網最近刊出名為「台灣已走到興衰絕續的十字路口——我們對民主進步黨及全國同胞的懇切呼籲」的連署書。
李遠哲在文中強調，蔡總統在2018年九合一大選輸掉半壁江山，但她在敗選後的作為，卻是到處下鄉、走訪宮廟，「既不謙卑，也不溝通」，實已失去民眾支持。
李遠哲表示，台灣內外處境艱困，民怨四起，中國又一再以「一國兩制」作為號召，獲得台灣內部「台奸的公然應和」。他認為，值此情勢下，若堅持主權獨立的民進黨再丟失政權，台灣未來恐危怠矣。
李遠哲因此高呼，蔡英文應以民進黨前途與台灣興衰絕續為念，知所進退。他同時呼籲國人全力支持賴清德參選2020年總統，力抗中共武統意圖，維繫台灣主權獨立價值。連署名單在此。
連署書全文如下：
民主進步黨和中國國民黨正進行二０二０年總統大選的黨內初選。
我們對台灣民主政治的活躍，樂觀其成；但對民主進步黨做為現在執政黨的初選狀況，有話要說。
二０一八年九合一期中選舉，民主進步黨大敗。執政僅兩年半的蔡總統，在民意大規模反彈下，竟使民主進步黨丟掉半壁江山。
我們仔細檢視民主進步黨敗選原因，發覺到了二０二０年大選時，這些敗選原因將原封不動，依然存在。
再檢視敗選後蔡總統的作為，除積極下鄉，到處拜廟之外，諸多處置明目張膽，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，已使廣大民眾失去支持熱情。
蔡總統在初選中的表現，更已使民主進步黨形象受到重創。
台灣的內外處境極為艱難，民眾對改善經濟生活的期望不得滿足，因此民怨很大；
對岸政權又公然提出「一國兩制」的召喚，台灣內部已有不同政治勢力，勇扮台奸，公然應和；
在這種情況下，假如堅持台灣主權獨立的民主進步黨丟掉執政權和國會多數地位，台灣的前途將會如何發展，不問可知。
基於以上認知，我們明確建議：
1、 請蔡總統放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退。
如此也可讓史家不必改寫蔡總統二０一六年立下的歷史勳功。
2、 請民主進步黨人及全國同胞支持賴清德代表民進黨參與二０二０總統大選，讓賴清德以清新形象，奮力維繫民進黨執政權，維繫民進黨在立法院的多數地位，進而力抗中共武統和一國兩制的欺壓，以維繫台灣做為一個主權獨立國家的最高價值。