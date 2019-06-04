李遠哲再發動連署 籲蔡英文知所進退

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）今年1月才偕同總統府資政吳澧培等人發表公開信，呼籲蔡英文放棄連任的李遠哲，日前又再度偕獨派人士透過網路連署，呼籲蔡英文「知所進退，放棄一己之私」。

聯合報報導，台灣海外網最近刊出名為「台灣已走到興衰絕續的十字路口——我們對民主進步黨及全國同胞的懇切呼籲」的連署書。

李遠哲在文中強調，蔡總統在2018年九合一大選輸掉半壁江山，但她在敗選後的作為，卻是到處下鄉、走訪宮廟，「既不謙卑，也不溝通」，實已失去民眾支持。

李遠哲表示，台灣內外處境艱困，民怨四起，中國又一再以「一國兩制」作為號召，獲得台灣內部「台奸的公然應和」。他認為，值此情勢下，若堅持主權獨立的民進黨再丟失政權，台灣未來恐危怠矣。

李遠哲因此高呼，蔡英文應以民進黨前途與台灣興衰絕續為念，知所進退。他同時呼籲國人全力支持賴清德參選2020年總統，力抗中共武統意圖，維繫台灣主權獨立價值。連署名單在此。

連署書全文如下：